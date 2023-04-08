800 طالب وطالبة يدرسون في جامعة خورفكان

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور أحمد الشماع، مدير جامعة خورفكان، أن الجامعة استقطبت 800 طالب وطالبة في مختلف التخصصات والبرامج العلمية التي تطرحها 4 كليات، كما سيتم فتح باب الدراسة في كلية علوم البحار والأحياء المائية قريباً، كما تزخر بالعديد من التخصصات الأكاديمية والعلمية المتنوعة في مختلف المجالات والعلوم الأساسية والتطبيقية والاجتماعية، حيث تعمل الجامعة على توفير كل الإمكانات، واستقطاب أفضل الكوادر التدريسية والفنية من خبراء وباحثين وعلماء لتأهيل الطلبة وإعدادهم بما تحتاجه أسواق العمل المحلية والإقليمية بأفضل البرامج الأكاديمية.

وقال إن تأسيس جامعة خورفكان جاء تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، للنهوض بقطاع التعليم بالدولة، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات العلمية المثمرة في مختلف المجالات العلمية الحديثة، وبالأخص في مجال علوم البحار والأحياء المائية، حيث تطرح برنامجاً أكاديمياً متكاملاً يختص بتدريس العلوم البحرية، وذلك بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية.

4 برامج

وأضاف الدكتور الشماع أن الجامعة تضم 4 كليات رائدة في مجال التعليم والتعلم، وهي كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات، التي تطرح 4 برامج بكالوريوس متميزة، وهي الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية - الإرشاد السياحي، والآداب في علم الاجتماع، والآداب في العلاقات العامة، والآداب في الاتصال - الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، كما تضم كلية الشريعة والقانون برنامج البكالوريوس في أصول الدين، والبكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون العام، إضافة إلى الماجستير في القانون الخاص، أما كلية إدارة الأعمال، فتطرح برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال للطلبة المهتمين بهذا المجال الواسع، وحالياً تستعد الجامعة لاستقبال طلبتها المسجلين في كلية علوم البحار والأحياء المائية، للخوض في تجربة فريدة من نوعها.

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