مدارس تطبق مبادرات افتراضية للطلبة في رمضان

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نفذت مدارس حكومية وخاصة مبادرات افتراضية متنوعة لطلابها خلال عطلة الربيع، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، منها برامج رياضية ومسابقات قرآنية ونصائح يومية متنوعة، وقصة وعبرة، ولاقت تلك المبادرات تفاعلاً كبيراً من الطلبة، خاصة رياض الأطفال والحلقة الأولى.

وأكدت إدارات مدارس أنها حرصت على تفعيل تلك المبادرات لاستمتاع الطلاب بمجموعة واسعة من الأنشطة المتنوعة عن بعد، وتتيح لهم الاستفادة القصوى من العطلة، على سبيل المثال إرسال مواقع تحوي أنشطة رياضية وأخرى للطبخ والقراءة، وحثهم على حفظ وقراءة القرآن الكريم وإرسال مقاطع مصورة للمشاركات في المسابقات القرآنية، وأخرى تظهر علاقاتهم مع الأقارب والأصدقاء والجيران.

وأشارت إدارات المدارس إلى أن شهر رمضان هو فرصة كبيرة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء للتأمل في صحتهم النفسية، وتعزيز حياتهم الروحية، والانخراط في الأعمال التطوعية، مفيدين بأنهم عملوا على حث الطلبة وإرسال رسائل نصية عبر «تليغرام» للتطوع في الأعمال الجماعية والخيرية والإنسانية خلال الشهر الفضيل.

المواهب

وأطلقت إحدى المدارس مبادرة «يوميات رمضان»، والتي من خلالها يشارك الطلبة فعالياتهم وأنشطتهم المتنوعة مع أقرانهم، من خلال إرفاق مقطع قصير يعرض فيه جزءاً من يومياته الرمضانية مثل المساعدات في ترتيب مأدبة الإفطار، والمساعدة في إعداد الطعام، وتوزيع الطعام على الجيران، وتلاوة القرآن الكريم، فضلاً عن إطلاقها مبادرة الحافظ الصغير لتعليم الصغار السورة القصيرة، وأخرى أطلقت مبادرة خاصة بالرياضة لتعزيز الصحة البدنية لدى الطلبة.

من جانبها قالت مي يغمور، نائب مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية، إن العطلة فرصة للتعافي من ضغط الدراسة والواجبات المنزلية، ولكن يجب على الطلبة ألا يكونوا بعيدين عن مسيرتهم التعليمية، حتى لا يؤثر ذلك عليهم عند عودتهم لمقاعد الدراسة، لذلك عليهم الاحتفاظ بنشاطهم العقلي من خلال الحفاظ على النظام الغذائي والرياضي، والتدرب لمدة 30 دقيقة يومياً على إحدى المنصات الإلكترونية للمادة التي يشعر بأنه بحاجة إلى التقدم فيها.

ونصحت إيمان حمدان، مشرفة قسم اللغة العربية في المرحلة التأسيسية اللغة العربية في مدرسة ويس غرين الشارقة، بالاستفادة من بركات الشهر الفضيل لتزكية النفس وتحقيق الانضباط الذاتي من خلال وضع أهداف جديدة وتحديد خطة عمل لتحقيقها، وأن يكون الاهتمام بالصحة النفسية والبدنية من الأولويات.

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