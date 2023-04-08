٥ مناقصات تطرحها «البنية التحتية» لصيانة مدارس

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال أبريل الجاري، خمس مناقصات لصيانة مدارس وعمل إضافات عليها، ويمكن للراغبين الاشتراك فيها تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae، ومن المقرر أن يتم فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات 27 الجاري.

وتتضمن هذه المناقصات صيانة وإضافة مدرسة الخالدية للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بنين بمنطقة دبا الحصن، وإحلال سور مدرسة الغافية للحلقة الأولى (بنين) بمنطقة الغافية، بالإضافة إلى إحلال سور المدرسة النموذجية للتعليم الثانوي بنين في منطقة الصبخة في إمارة الشارقة، وصيانة وإضافة وإحلال سور روضة الروابي بمنطقة الخزان في رأس الخيمة، فضلاً عن صيانة وإضافة لمركز هور العنز الصحي في دبي.

وتولي الوزارة أهمية كبيرة لتطوير وإضافة وصيانة المؤسسات التعليمية بشكل مستمر، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع، خاصة أن البيئة التعليمية عالية الجودة والمنشآت الخاصة بقطاع التعليم من مدارس وأصول وغيرها، تعد ضمن قائمة اهتمامات الوزارة بالغة الأهمية لكونها تشكل لبنة أساسية لبناء منظومة تعليمية تنافسية.

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