تفاهم بين كلية الهندسة بـ «أمريكية الشارقة» وشركة مايندوير

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، اتفاقية تفاهم مع شركة مايندوير، إحدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في خدمات موزّع نظام القيمة المضافة، أمس، لوضع إطار عمل تعاوني، لدعم بناء القدرات طلبة كلية الهندسة في الجامعة، من خلال توفير فرص التدريب الداخلي، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسستين.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن إطار «برنامج النخبة»، الذي أطلقته كلية الهندسة في وقت سابق من هذا العام، والذي يهدف إلى ربط الكلية بشركاء الصناعة، ضمن أهدافها الاستراتيجية لتعزيز مشاركتها المجتمعية، وتطوير نهج يركز على الطلبة لدعم تدريبهم وتعليمهم، وتعزيز البحث والابتكار في المجالات الرئيسة ذات الأهمية العالمية، والتي تتماشى مع أجندة الإمارات للابتكار.

ويعد التدريب الداخلي أحد المتطلبات الرئيسة للتخرج من الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث يجب على طلبة كلية الهندسة، إكمال فترة تدريب لا تقل عن 16 أسبوعاً للتخرج.

ويعد «برنامج النخبة» في الجامعة جزءاً من التزام الكلية بمساعدة طلبتها على تحقيق أقصى استفادة من فرص التدريب، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة، وربطهم بالجهات المؤسسية والصناعية الديناميكية التي تتناسب مع تخصصهم.

وبناءً على الاتفاقية، سوف تعمل شركة مايندوير على بناء قدرات طلبة كلية الهندسة، من خلال توفير فرص للتدريب الداخلي، فضلاً عن الإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة والمشاريع البحثية، واستضافة زيارات ميدانية للطلبة.

كما تتيح الاتفاقية أيضاً تبادل المعارف والخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة وشركة مايندوير.

دعم

وقال الدكتور فادي أحمد العلول عميد كلية الهندسة في الجامعة: «إن تعاوننا يتيح لنا في كلية الهندسة تحقيق مهمتنا التعليمية المتمثلة في دعم طلابنا المجهزين تجهيزاً عالياً من خلال تسهيل فرص التدريب العملي في مجالات تخصصاتهم، وفي الوقت نفسه، تعزيز العلاقة بين قطاع التعليم والصناعات، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة. نحن سعيدون لرؤية شركة مايندوير تنضم إلينا، لتكون شريكاً فاعلاً ضمن برنامج النخبة في كلية الهندسة، ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع شركة مايندوير في المستقبل».

وفي حديثه عن أهمية الاتفاقية، قال فيليبي جار رئيس شركة مايندوير: «نحن نهدف من خلال توفير برنامج للتدريب العملي، إلى سد فجوة المهارات في المنطقة، وتزويد الجيل القادم من المهنيين بالخبرات اللازمة للنجاح. ويعد التعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة في هذا المسعى، فرصة رائعة لنا للاستفادة من خبرات الجامعة ومواردها، والذي سيمكننا من تقديم تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة للمتدربين لدينا».

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