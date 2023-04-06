جامعة الإمارات تنظم ندوة «الفرص ضمن برنامج البحث والتطوير النووي الإماراتي»

المصدر: العين – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع قسم علوم الأرض في كلية العلوم، ندوة علمية بعنوان «الفرص ضمن برنامج البحث والتطوير النووي الإماراتي الطموح».

قدم الندوة الدكتور سعيد العامري، من قسم الهندسة النووية في جامعة خليفة، والمهندس أول للبحث والتطوير في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الأستاذ عبدالله آل علي.

وتناولت محاور عدة تضمنت الفرص التعليمية والدراسات العليا في مجال الهندسة النووية في جامعة خليفة، والتي تتماشى مع أهداف مؤسسة الإمارات النووية المستقبلية للستين عاماً المقبلة.

ويشمل ذلك البرامج الدراسية العليا المحدثة وفرص التدريب الموجهة. كما تناولت الندوة علاقة الاقتصاد المعرفي بالطاقة النووية، وما يشمله ذلك من أهداف استدامة ترتبط بالإعداد الأكاديمي والمهني والصناعي والنمو الاقتصادي المحلي.

وكان الهدف من ذلك هو تعريف طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة بالبرامج الأكاديمية الرائدة التي تخدم صناعة الطاقة النووية السلمية، وما يرتبط بها من أثر إيجابي على البيئة.

أهداف

فيما عقبت الدكتورة دلال مطر الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات، على أهمية محاور الندوة، والتي تدعم ثلاثة أهداف تطويرية للاستدامة، وهي فرص التعليم، والطاقة النظيفة، ودعم الشراكات. ويحرص المركز الوطني للمياه والطاقة على استضافة الندوات التي يقدمها باحثون متميزون في الجامعات البحثية المحلية.

والتي ترتبط مخرجات التعلم فيها بشكل وثيق بسوق العمل ومتغيراته التي تواكب التطور السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر ذلك بذور تعاون بحثي وأكاديمي، وتنسيقاً لتبادل الخبرات التي تتوافق مع استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو عام 2071، والأهداف التطويرية في الاستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز