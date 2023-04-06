«بيئة للتعليم» تطلق «جائزة روّاد المستقبل»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كشفت «بيئة للتعليم»، التابعة لمجموعة بيئة، الشركة الرائدة في مجال الاستدامة والخبيرة في الأنظمة البيئية الرقمية على مستوى المنطقة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقرها أمس، عن النسخة 13 من «جائزة روّاد المستقبل» تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ورئيسة مجلس أمنائها، حيث تشكل الجائزة، التي يفتح باب المشاركة فيها أمام جميع أفراد المجتمع بمن فيهم طلبة المدارس والجامعات والمهنيون في مختلف القطاعات، منصة ملائمة لإبراز الأفكار والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة التي تترك آثاراً إيجابية على المجتمعات، وتشمل الجائزة 4 فئات رصد لها مليون درهم.

جهود

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: تحتفي جائزة روّاد المستقبل من بيئة بالجهود والإنجازات التي يحققها الأشخاص الذين يتعهّدون بإحداث تغيير من أجل بناء مستقبل أفضل. وبصفتها مؤسسة رائدة في مجال الاستدامة، فإن مجموعة بيئة تهدف إلى تشجيع الأفراد الذين يبتكرون وينفّذون الحلول التي تتصدى للتحديات الناشئة، ومع تكريس دولة الإمارات العام 2023 باعتباره عام الاستدامة، فإنه قد تكوّنت لدينا قناعة راسخة بأن مبادرة مثل «جائزة روّاد المستقبل» سوف تدعم وتعزز أهدافنا الوطنية من أجل تحقيق غد مستدام وخالٍ من الانبعاثات.

700 مدرسة

من جهة أخرى، قالت هند الحويدي، المدير التنفيذي لشركة «بيئة للتعليم»: سيتم استقبال المشاركات حتى 28 أبريل الجاري، ومستهدف خلال النسخة الثالثة عشرة أكثر من 800 مدرسة وجامعة، إضافة إلى عدد من المهنيين المبدعين.

وأوضحت أن الهدف من طرح النسخة الجديدة العالمية من جائزة روّاد المستقبل من بيئة يتمثل في الاحتفال بروح الابتكار والإبداع، وتسليط الضوء على المبادرات المستدامة وسط الأفراد والمجتمعات وأعضاء المؤسسات من مختلف الأجيال. لدينا اعتقاد راسخ بأن الاستدامة هي مفتاح المستقبل، وكلنا أمل بأنه من خلال جائزة روّاد المستقبل من بيئة، سنستطيع أن نلهم ونقدّر الأفراد الذين يحدثون فرقاً في مجتمعاتهم ويدعمون مستقبل منطقتنا وطموحاتنا الهادفة للتوصل إلى تحقيق الحياد الكربوني.

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