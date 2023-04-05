جامعة زايد تطلق برنامج ماجستير علوم البيئة والاستدامة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت جامعة زايد برنامج ماجستير علوم البيئة والاستدامة بهدف تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات الأساسية لمواجهة التحديات البيئية حول العالم.

وجاء إطلاق البرنامج تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، إضافة إلى استعدادها لاستقبال العالم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري.

ويتماشى البرنامج مع أهداف التنمية المستدامة للدولة وسعيها لتلبية الطلب المتزايد على تأهيل الخبراء والمهنيين والمختصين بمواجهة التحديات البيئية على المستويين المحلي والعالمي.

ويتاح البرنامج للطلبة في الفصل الدراسي المقبل «خريف 2023»، ويتم تدريسه باللغة الإنجليزية على مدار أربعة فصول دراسية في حرم جامعة زايد في أبوظبي، وستكون الفصول بشكل عام خلال فترة المساء لمراعاة من لديهم أعمال والتزامات أخرى خلال الفترة الصباحية والسماح لهم بالمشاركة.

ويقوم الطلبة في البرنامج وبإشراف خبراء أكاديميين في مجال البيئة والاستدامة بالعمل والبحث ضمن مجموعة واسعة من المجالات، منها استدامة المياه، والتقنيات الخضراء، وتغير المناخ، وتخطيط الاستدامة وإدارتها، والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وقالت الدكتورة غاييل بيشيريت دوتلر، عميد الدراسات العليا بالإنابة في جامعة زايد: إن إطلاق برنامج ماجستير علوم البيئة والاستدامة في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة «كوب 28» يعزز حرص الجامعة على دعم توجهات ومبادرات الحكومة لعام الاستدامة 2023.

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