جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تشارك في معرض تكنولوجيا التعليم بلندن

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، أخيراً، بحضور دولي كبير.

وتهدف المشاركة لتسليط الضوء على الجائزة ودورها الريادي في إرفاد المعلم بالممكنات التي ترقى بأدائه، باعتباره محور ارتكاز العملية التعليمية والتربوية، بإبداعه الذي يشكل حافزاً ودافعاً للطلبة، وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل، وتحفيزهم على التميز في مسيرتهم الدراسية وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في شتى المجالات.

ضم الوفد المشارك علياء المحرزي عضو فريق الجائزة، وزينب الحمادي عضو فريق الجائزة، والدكتور راشد علي هاشم، المعلم الفائز في الدورة الأولى من الجائزة.

متطلبات

وأكد الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام للجائزة، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للجائزة عزز مكانتها العالمية، بتوفير جميع المتطلبات، لتحقيق فلسفتها التربوية وأهدافها في تطوير النظم التعليمية والنهوض بها، وترسيخ القيم والممارسات المهنية المتميزة في الميدان التربوي، وتعزيز مكانة المعلم وتمكينه لتحقيق الريادة والتنافسية التعليمية المنشودة لدولة الإمارات وكافة دول المنطقة.

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