تعاون تدريبي بين جامعة أبوظبي وأكاديمية سكاي نيوز عربية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت جامعة أبوظبي وأكاديمية سكاي نيوز عربية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك من أجل تعزيز قدرات طلبة كلية الآداب والعلوم بالجامعة وتزويدهم المعارف الشاملة والمهارات اللازمة للتميز في مجال الإعلام، في خطوة تهدف إلى إعداد مواهب إعلامية وتمكينها من التعامل مع إعلام المستقبل في مجالات العمل التلفزيوني والإذاعي والإنتاج الإعلامي الرقمي والإبداعي.

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتورة سريثي ناير، عميدة كلية الآداب والعلوم في الجامعة ونارت بوران، المدير التنفيذي لأكاديمية سكاي نيوز عربية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

يأتي هذا التعاون الجديد في إطار التزام جامعة أبوظبي الدائم تزويد طلبتها وأعضاء هيئة التدريس خبرات أكاديمية معاصرة، وإتاحة برامج التدريب رفيعة المستوى التي تقدمها أكاديمية سكاي نيوز عربية للطلبة، في حين يقدم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة خدمات المشورة والاستشارات الضرورية لطلبة الأكاديمية.

برامج

وتسعى جامعة أبوظبي من تعاونها مع أكاديمية سكاي نيوز عربية إلى تعزيز برامجها الدراسية في مجال الإعلام عبر دمج برامج الأكاديمية المتميزة في مساقاتها الجامعية بهدف الارتقاء بمعارف الطلبة وصقل مهاراتهم، ثم تمكينهم من الإبداع والابتكار.

فيما ستوفر الأكاديمية فرصاً قيّمة للتدريب الداخلي وإطلاع طلبة كلية الآداب والعلوم في جامعة أبوظبي على أحدث التقنيات في مجال صناعة الإعلام المتميز بدعوة متحدثين من كبار الخبراء لعقد مناقشات وجلسات حوارية في الجامعة، وتنظيم رحلات ميدانية للطلبة إلى مرافق الأكاديمية الحديثة.

وستقدم الأكاديمية دورات تدريبية قصيرة المدى في مجالات إعلامية متنوعة لطلبة جامعة أبوظبي وأعضاء هيئتها التدريسية.

وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي حرص الجامعة الدائم على التعاون مع شركاء استراتيجيين ومرموقين مثل أكاديمية سكاي نيوز عربية، لتوفير تجارب التعلم المتبادل والمشترك لتأهيل الطلبة تأهيلاً جيداً لمواكبة متطلبات سوق العمل وما تشهده من تغيير وتطور مستمرين، وقال إن هذه الشراكة تجسد التزامنا الراسخ توفير كل السبل والفرص التي يحتاجها طلبتنا لإثراء مسيرتهم الأكاديمية، ورفدهم بخبرات عملية ومعارف قيّمة في مجال الإعلام.

تمكين

من جانبه، قال نارت بوران، المدير التنفيذي لأكاديمية سكاي نيوز عربية والاستثمارات الإعلامية الدولية إن الهدف من إطلاقنا أكاديمية سكاي نيوز عربية تمكين الأشخاص الموهوبين والمحترفين من صقل قدراتهم في مجالات الاتصال والتقديم الإذاعي والتلفزيوني والصحافة الرقمية؛ لمواكبة أحدث التقنيات والتطورات في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وقد تمثلت بداية التعاون مع جامعة أبوظبي في إطلاق مبادرات التدريب الداخلي، وذلك منذ أكثر من عقد كامل، واليوم نعتز بتجديد شراكتنا مع هذه الجامعة العريقة عبر برنامج قيّم سيوفر فرصاً رائعة للطلبة والمواهب الشابة للنهوض بمستواهم في مجال الإعلام وإثراء أدواتهم الإبداعية، ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون البنّاء.

وتسعى أكاديمية سكاي نيوز عربية إلى تمكين جيل المستقبل، من صحفيين وخبراء رقميين وإعلاميين وصناع أفلام وثائقية، ورفدهم ببرامج نوعية تؤهلهم لصناعة إعلام واعد واستشراف تحولاته، وذلك بطرحها أكثر من 30 دورة متنوعة ومتخصصة تتوزع على أربع فئات رئيسة وتتوافر باللغة العربية وهي: الإعلام الرقمي، والعمليات التقنية، والإنتاج التلفزيوني، والإنتاج الإذاعي.

وتقدم كلية الآداب والعلوم بجامعة أبوظبي برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات الإعلام والتعليم، وتوفر الكلية المساقات الإلزامية للكليات الأخرى في الجامعة لجميع طلبة البكالوريوس في مجالات اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والإحصاء.

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