%77 من طلبة دبي يتلقون تعليمياً جيداً أو أفضل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تلقى 77 % من طلبة دبي تعليماً ضمن فئة جيد أو أفضل العام الدراسي الحالي، مقارنة بنسبة 70% خلال العام الدراسي 2018 - 2019، فيما حققت 25 مدرسة تحسناً في الأداء مقارنة بآخر دورة رقابية كاملة، واستفاد أكثر من 39 ألفاً و795 طالباً وطالبة من تحسن أداء هذه المدارس، وذلك وفقاً لنتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2022 - 2023، التي كشفت عنها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والتي شملت المدارس الخاصة بدبي التي خضعت لعمليات الرقابة العام الدراسي الحالي والبالغ عددها 199 مدرسة.

وجاء إعلان النتائج بالتزامن مع اقتراب موعد إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم، مع نهاية إجازة فصل الربيع وبداية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي في مختلف المناهج التعليمية، الأمر الذي بدوره سيساعد أولياء الأمور في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اختيار مدارس أبنائهم استناداً إلى جودة التعليم، إذ يوجد في دبي 216 مدرسة خاصة تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً وتستقبل أكثر من 300 ألف طالب وطالبة.

وبحسب نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي، فقد حققت 20 مدرسة تقييماً ضمن فئة «متميز»، و39 مدرسة خاصة ضمن فئة «جيد جيداً»، و84 مدرسة ضمن فئة «جيد»، و55 مدرسة في فئة مقبول، ومدرسة واحدة في فئة ضعيف، فيما لم يتم تصنيف أية مدرسة خاصة بدبي ضمن فئة «ضعيف جداً».

وأكدت الهيئة أن كل ولي أمر طالب في المدارس الخاصة بدبي سيتلقى رسالة نصية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تتضمن تقرير الرقابة المدرسية المصمم خصيصاً لأجله مطلع الفصل الدراسي الثالث.

دعم

من جهته، قال الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «نقدّر التزام المدارس الخاصة في دبي بجودة التعليم وتحسين أدائها بشكل مستمر، ما أتاح لمزيد من الطلبة إمكانية الوصول إلى تجربة تعليم وتعلم ذات جودة أفضل».

وأشار إلى أن التحسن الذي كشفت عنه نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي في أداء المدارس يقدم دليلاً على تفاني والتزام المعلمين والقيادات المدرسية في هذه المدارس بالسعي المستمر لرفع جودة التعليم لطلبتها، والأهمية التي توليها هذه المدارس وأولياء الأمور لتوفير تعليم يدعم تعزيز جودة حياة الطلبة وإعدادهم من أجل مستقبل صحي ومزدهر.

وأعرب مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن تقديره لإسهامات أولياء الأمور ودعمهم جنباً إلى جنب مع المجتمع التعليمي من أجل توفير تعليم عالي الجودة في دبي.

تشغيل

من جانبها، أوضحت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، أن العام الدراسي الحالي شهد تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية في جميع المدارس التي مضى على تشغيلها في دبي عامان دراسيان، بالإضافة إلى عقد زيارات ميدانية للمدارس الجديدة وعددها 20 مدرسة، وذلك بهدف تقديم الدعم لهذه المدارس ومتابعة مدى تطبيق عناصر الخطة الأكاديمية الخاصة بها، لافتة إلى أن 76% من الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي يتلقون تعليماً في فئة جيد أو أفضل العام الدراسي الحالي مقارنة بنسبة 70% خلال العام الدراسي 2018 - 2019.

وأشادت بالرهيف بتعاون القيادات المدرسية في دبي أثناء تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية في جميع المدارس في دورتها الحالية، والتي شهدت تنفيذ 19763 زيارة صفية بإجمالي 10805 ساعات عمل، بالإضافة إلى 3918 ساعة من الحوار والنقاش مع الطلبة وأولياء الأمور والقيادات المدرسية، ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على التقييم الخاص بمدرسة أبنائهم من خلال دليل المؤسسات التعليمية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

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