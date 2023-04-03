«هيئة المعرفة» تعلن تقييمات المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2022-2023، لجميع المدارس الخاصة بدبي التي خضعت لعمليات الرقابة، والبالغ عددها 199 مدرسة خاصة بدبي.

وبحسب النتائج فإن 77% من طلبة دبي يتلقون تعليماً ضمن فئة جيد أو أفضل العام الدراسي الجاري، مقارنة بنسبة 70% خلال العام الدراسي 2018- 2019، وحققت 25 مدرسة تحسناً في الأداء مقارنة بآخر دورة رقابية كاملة، واستفاد أكثر من 39 ألفاً و795 طالب وطالبة من تحسن أداء هذه المدارس.

وجاء إعلان النتائج بالتزامن مع اقتراب موعد إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم، مع نهاية إجازة فصل الربيع وبداية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي في مختلف المناهج التعليمية، الأمر الذي بدوره سيساعد أولياء الأمور في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اختيار مدارس أبنائهم استناداً إلى جودة التعليم، إذ يوجد في دبي 216 مدرسة خاصة تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً وتستقبل أكثر من 300 ألف طالب وطالبة.

وبحسب نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الجاري، فقد حققت 20 مدرسة تقييماً ضمن فئة "متميز"، و39 مدرسة خاصة ضمن فئة "جيد جيداً"، و84 مدرسة ضمن فئة "جيد"، و55 مدرسة في فئة مقبول، ومدرسة واحدة في فئة ضعيف، فيما لم يتم تصنيف أي مدرسة خاصة بدبي ضمن فئة "ضعيف جداً".

وأكدت الهيئة بأن كل ولي أمر طالب في المدارس الخاصة بدبي سيتلقى رسالة نصية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تتضمن تقرير الرقابة المدرسية المصمم خصيصاً لأجله مطلع الفصل الدراسي الثالث.

دعم متواصل

ومن جهته قال الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، "نقدّر التزام المدارس الخاصة في دبي بجودة التعليم وتحسين أدائها بشكل مستمر، ما أتاح لمزيد من الطلبة إمكانية الوصول إلى تجربة تعليم وتعلم ذات جودة أفضل".

وأشار إلى أن التحسن الذي كشفت عنه نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي في أداء المدارس يقدم دليلاً على تفاني والتزام المعلمين والقيادات المدرسية في هذه المدارس بالسعي المستمر لرفع جودة التعليم لطلبتها، والأهمية التي توليها هذه المدارس وأولياء الأمور لتوفير تعليم يدعم تعزيز جودة حياة الطلبة وإعدادهم من أجل مستقبل مزدهر".

وأعرب مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن تقديره لإسهامات أولياء الأمور ودعمهم جنباً إلى جنب مع المجتمع التعليمي من أجل توفير تعليم عالي الجودة في دبي.

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