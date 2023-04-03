نورة الحمادي.. «تربوية» بدرجة باحثة في الميدان

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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حصدت المعلمة المواطنة نورة محمد الحمادي، معلمة الرياضيات والعلوم بمدرسة خورفكان للتعليم الأساسي، التي تعمل في الميدان التعليمي منذ 9 سنوات، جائزة الشارقة للتميز التربوي فئة «المعلم المتميز» في الدورة الـ28 لعام 2023، كما أنها حصلت على العديد من الجوائز وفازت في كثير من المسابقات على مستوى الدولة، منها جائزة البحث التربوي وجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز الدورة 24، كما حازت أفضل بحث تربوي، إضافة إلى المشاركة في العديد من المنتديات المحلية والعالمية والجلسات الحوارية.

وأكدت نورة الحمادي أنها تعمل منذ 9 سنوات في مجال التعليم، كما أنها حصلت على بكالوريوس في التربية الابتدائية مسار الرياضيات والعلوم بكلية التربية بجامعة الإمارات، إضافة إلى حصولها على الدبلوم المهني في تربية الموهوبين من جامعة حمدان الذكية، وأخيراً ماجستير القيادة الابتكارية من كلية التربية في جامعة الإمارات، مبينة أن الفوز بالمركز الأول في فئة «المعلم المتميز» يمثل لها وساماً على صدرها، خصوصاً في هذه المرحلة التي يشهد فيها التعليم تغييرات جذرية في المحتوى والمناهج وطرق وأساليب التدريس، ما يفتح الباب للمعلمين والمعلمات أمام المبادرات الإبداعية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والارتباط بالبيئة المحلية المحيطة بكل مدرسة.

جهود

وأضافت: إن التتويج بالجائزة جاء نتيجة لجهود وإنجازات تحققت على أرض الميدان التربوي، ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهود التي ترتقي بالعملية التعليمية، ويصب في صالح الطلبة والمعلمين ويسهم في إيجاد مواهب محترفة من أبنائنا الطلبة حتى يكونوا متعددي المهارات والتخصصات في المجالات كافة، وبالتالي نوجد عقولاً منفتحة ومطلعة على العالم، لافتة إلى أن الإمارات تعد دولة الابتكار، لذلك لا بد من مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نهج الدولة وطموحها المستقبلي الممتد حتى عنان السماء، كما يجب على كل المعلمين أن يكونوا قادرين ومتمكنين ومساهمين في تنفيذ مختلف الممارسات التعليمية الحديثة من خطط ومناهج مطورة تحمل نهجاً عصرياً لتطوير العملية التربوية.

جوائز

ولفتت الحمادي إلى أنها شاركت في العديد من المؤتمرات والبرامج الدولية والمحلية لوزارة التربية والتعليم، مثل برنامج «سفراؤنا» منذ عام 2016-2022، كما شاركت في الكثير من المنتديات، منها منتدى لندن العلمي الدولي الـ58، وفي فنلندا بكلية ترنيتي، وجامعة دبلن بأيرلندا، وجامعة أكسفورد، إضافة إلى مبادرة «أتمنى» بالكويت، والمخيم التدريبي في سلطنة عمان، لافتة إلى أنها حصلت كذلك على جوائز تميز على مستوى الدولة، وشاركت في مجموعة من البحوث التربوية.

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