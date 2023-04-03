10 طلاب يتوجون بمسابقة «الكرام البررة» القرآنية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كرّمت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، العشرة الأوائل الفائزين في المسابقة القرآنية «الكرام البررة»، التي نظمتها مدرسة كلية جميرا مؤخراً، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، وشارك فيها 450 طالباً وطالبة من 45 مدرسة بدبي، واستهدفت المسابقة مختلف المراحل التعليمية، وتم اختيار الفائزين البالغ عددهم 10 طلاب، وفق الأداء الأفضل من كل مدرسة مشاركة من قبل لجنة تحكيم خارجية تابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وقال روبرت كيستيرتون، مدير كلية جميرا دبي: نحن فخورون بأن نكون جزءاً لا يتجزأ من مجتمع دولة الإمارات، ومشاركتهم في إحياء الأنشطة الداعمة لتعزيز الثقافات المحلية، كما نعمل على توجيه مخرجاتنا التعليمية وأنشطتنا بشكل كبير لدعمها، ونحن ندرك أهمية القرآن الكريم، كجزء من الثقافة الإماراتية والأمة الإسلامية ويشرفنا أن نستضيف مثل هذا الحدث المميز بمشاركة مجموعة من الحضور البارزين، ونأمل أن تشهد هذه المنافسة التي تنطلق في نسختها الأولى، النمو والتطور إلى آفاق ومستويات جديدة عاماً بعد عام.

توسع

وقال محمد النبهان، المنسق العام لمسابقة القرآن الكريم ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية جميرا دبي: إن المدرسة تعتزم التوسع العام المقبل لتتيح الفرصة لكافة مدارس الدولة الحكومية والخاصة بالمشاركة، وذلك نتيجة إقبال مدارس دبي على المسابقة في الدورة الأولى.

وأوضح النبهان أن الهدف من تنظيم وإطلاق هذه المسابقة هو دعم الثقافة الإسلامية، وتولت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بتقييم المشاركين وفق معايير معتمدة، حيث يحظى هذا النوع من المسابقات والمبادرات بتقدير كبير من قبل الأهل وأولياء الأمور.

بدوره، عبر الطالب طه علي حسين الحاصل على المركز الأول على مستوى مدارس دبي في مسابقة «الكرام البررة» من المدرسة الأهلية الخيرية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول ما زاد من دافعيته للمشاركات في جوائز أخرى، وقال: إنه كان متوقعاً أن يكون ضمن الفائزين الثلاثة الأوائل، وبفضل الله حصل على المركز الأول في النسخة الأولى من هذه المسابقة، الذي يأمل أن تستمر في المستقبل، وتستوعب أعداداً أكبر من الطلبة. وينصح طه زملاءه وجميع من شاركوا في هذه المسابقة بشكل عام، أن يُواظبوا على حفظ القرآن الكريم، وعدم الابتعاد عنه، لأن القرآن يكون شفيعاً لأصحابه يوم القيامة، وأن يستمروا بالمشاركة في مثل هذه المسابقات لأنها تُقوّي الحفظ وتضبط التلاوة.

من جانبه، قال الطالب محمد السعد من العشرة الأوائل من كلية جميرا: «تعلمت أن من لديه حلم عليه بلوغ تحقيقه، وأنه لا وجود للمستحيل كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما كان حافزاً لوصولي إلى المراكز الأولى».

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