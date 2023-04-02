جامعة الشارقة تطرح دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب

المصدر: الشارقة – البيان

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طرحت جامعة الشارقة، برنامج دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب، المعتمد من وزارة التربية والتعليم بالدولة، وتبدأ الدراسة به خلال فصل الخريف المقبل مع بداية العام الأكاديمي 2024/‏‏‏‏2023 بكلية الحوسبة والمعلوماتية. ويهدف البرنامج إلى منح شهادة الدكتوراه للباحثين والمختصين في مختلف تخصصات علوم الحاسوب من الحاصلين على درجة الماجستير.



إضافة نوعية



وأوضح الدكتور عباس عميرة، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، أن بدء الدراسة في برنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب يمثل إضافة نوعية للكلية وبرامجها المتنوعة وتدعيم دورها في خدمة المجتمع من خلال تلبية احتياجات قطاعات المجتمع من المتخصصين المؤهلين على أعلى مستوى في مختلف مجالات الحوسبة والمعلوماتية، والتي أصبحت من الضروريات لكل القطاعات التي تحتاج بشكل متزايد إلى مهارات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن كل البرامج التي تطرحها الكلية جاءت لتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.



خبرة



من جانبه قال الدكتور ساعد حروس، رئيس قسم علوم الحاسوب، إن الهدف الرئيس لبرنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب هو توفير المعرفة والتطبيقات المتقدمة في مجال علوم الكمبيوتر مع خبرة بحثية متعمقة؛ حيث سيدرس الباحث خلال البرنامج مجموعة من المساقات المتعمقة واكتساب المهارات البحثية التي تركز على التطوير المتقدم في علوم الكمبيوتر، مشيراً إلى أن من شروط القبول أن يكون الباحث حاصلاً على ماجستير في علوم الكمبيوتر أو في مجال وثيق الصلة، إضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بالدراسة في مرحلة الدكتوراه؛ حيث سيكون أمام الخريجين العديد من الفرص للعمل في المجال الأكاديمي والبحوث والتطوير والاستشارات العلمية في مجال التخصص.

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