كشافة دبي ومدرسة أم سقيم توزعان المير الرمضاني على العمال

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نظمت مفوضية كشافة دبي بالتعاون مع فريق الهلال الطلابي لمدرسة أم سقيم حلقة ثانية بنات في دبي توزيع المير الرمضاني، وذلك في إطار الحرص على تنظيم المبادرات المجتمعية والإنسانية في الشهر الفضيل لدعم كبار السن من فئة العمال، تحت شعار «شهر الخير والبركة».

وأكد خليل رحمة المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي أن توزيع المير على كبار السن من فئة العمال، يأتي ضمن التلاحم والتواصل المجتمعي لتحقيق التراحم والتآخي لدى كبار السن من فئة العمال، وتقديم المساعدة لهم في شهر الخير والعطاء، لتحقيق أهداف الشهر الفضيل من التراحم بين فئات المجتمع المختلفة.

وقال رحمة: «يحل علينا شهر رمضان المبارك بقيمه التي تحث على المشاركة والعطاء والتسامح والرحمة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نهدف إلى جمع شمل أفراد المجتمع للمشاركة بروح رمضان وتعزيز القيم والأواصر المجتمعية القوية من خلال تسهيل فرص العطاء.

ويعد شهر رمضان المبارك فرصة مثالية لتعزيز التزامنا تجاه المجتمع، ونتمنى أن تسهم مبادراتنا التي نطلقها بالتعاون مع مجموعة من الشركاء في إحداث فارق حقيقي وإيجابي في المجتمع».

من جهتها، قالت عائشة سعيد الشحي رئيس وحدة شؤون الطلبة بمدرسة أم سقيم حلقة ثانية بنات: تأتي الفعالية ضمن الشراكة المجتمعية مع مفوضية كشافة دبي للتميز في المبادرات الإنسانية التي تضفي السعادة على الفئات المستهدفة. واعتبرت أن مشاركة الطالبات في عمليات التوزيع تزيد لديهن حس التطوع.

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