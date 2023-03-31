طالبات جامعة الوصل يبتكرن جهازاً للوقاية من دخان الحرائق

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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فاز مشروع ابتكرته 11 طالبة من جامعة الوصل بدبي، بالمركز الثاني في مسابقة جائزة غرفة الشارقة للمبدعين، والتي نظمت مؤخراً بالتعاون مع جامعة الشارقة ضمن فعاليات المنتدى الدولي الثامن للابتكار وريادة الأعمال، وحصلن على جائزة بقيمة 10 آلاف درهم دعماً لمشروعهن.

وأوضحت الطالبات وهن: إيمان أحمد، أم حسين، أرزاق محمد، عائشة الهاجري، نعمة صالح، خلود محمد، سارة سعيد، سارة خليل، عائشة عبد الواحد، شهد محمد، زينب محمد، لـ«البيان» أن المشروع يسمى «فلتر تنفس» وهو عبارة عن فلتر تنقية للهواء من الغازات السامة والدخان، وتكمن وظيفته الأساسية في الوقاية من دخان الحرائق، سواء التي تحدث في السيارة أو في البنايات والمنازل أو في المصانع والغابات وغيرها، حيث يعمل على امتصاص الدخان الناتج عن الحرائق ويقي من الاختناق.

وأضفن أن فلتر تنقية الهواء يعمل على سحب الدخان وقت نشوب الحريق، كما يوفر كبسولات أوكسجين، تكون موضوعة بداخل صندوق مقترن بالجهاز، حيث يفتح الصندوق تلقائياً عند استشعار الدخان وينشر الأكسجين في الهواء ليمنع الاختناق، مما ينقذ أرواح الأشخاص في المكان الذي حدث فيه الحريق.

إنقاذ وحماية

وأشارت الطالبات إلى أنهن استنبطن فكرة المشروع من حادث تعرض له قريب لإحدى زميلاتهن مما أفقده حياته بسبب اختناقه بدخان الحريق، مما دفعهن لابتكار فكرة تسيطر على دخان الحرائق، وتمنع اختناق الناس به في حال نشوء حريق، وبالتالي إنقاذ وحماية الكثير من الأرواح.

وذكرن أن استنشاق الدخان والغازات السامة الناجمة عن نشوب حوادث الحرائق يعد عاملاً رئيساً في وقوع الوفيات، وليست النيران ذاتها، كما يعتقد البعض في مثل هذه الحوادث بسبب الاختناق وضيق التنفس، لا سيما في المنازل.

وأضفن أن مما يزيد الأمر سوءاً هو صعوبة دخول رجال الإطفاء إلى المبنى ووصولهم إلى نقطة الحريق بسبب الدخان، وكذلك تعرضهم للإصابة بالأمراض السرطانية، إثر تكرار تعرضهم لاستنشاق الدخان والغازات السامة، مما قد يعرض حياة هذه الفئة للخطر.

وبينت الطالبات أن المشروع يوفر حلاً أمثل لمثل هذه الحوادث، حيث يمكن تثبيت هذا الجهاز في حوائط المنازل والمصانع ويقوم بتنقية الهواء من الدخان الناتج عن الحريق.

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