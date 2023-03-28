جامعة الإمارات تطلق 104 مشاريع بحثية ضمن مبادرات عام الاستدامة

المصدر: (العين - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلاقاً من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عام الاستدامة، فقد حرصت جامعة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مفهوم الاستدامة في جميع القطاعات.

وأنشأ مكتب الأبحاث برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة بهدف إيجاد حلول شاملة ومستدامة لمشاكل وتحديات العالم. بحيث يحاول تحسين قدرات الطلاب البحثية، حتى يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم. وأكد الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي، حرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مشاركتها وتفاعلها مع المجتمع، من خلال تعزيز المبادرات لإنشاء مشاريع بحثية، تهتم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وضمن الدورة الثانية للبرنامج، أعلنت الجامعة عن تمويل 104 مشاريع بحثية، بمشاركة 468 طالباً وطالبة من مختلف الكليات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز