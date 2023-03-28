كريم الصغير لـ « البيان »: إعداد طلبة جامعة عجمان ليكونوا قادة للاستدامة

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

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أكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد»، يؤكد أهمية الاستدامة لدى الدولة، بما يدعم جهود المحافظة على البيئة، وتبنّي كافة المبادرات الدولية في مواجهة موجات التغير المناخي، وتوفير بيئة مستقبلية مستدامة.

وأضاف لـ«البيان» أن الجامعة أطلقت مركز أبحاث خاصاً بالمباني الخضراء الصحية، فضلاً عن تشجيع كافة منتسبي الجامعة للمشاركة في تحويل الجامعة إلى إحدى الجامعات الرائدة في المنطقة في هذا المجال، وإعداد الطلبة كقادة للاستدامة والعمل المناخي في المستقبل، كما تم اعتماد استراتيجية تركز على ترشيد الطاقة والمياه، وحصر انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى إطلاق مشروع الاتصال الأخضر لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ومبادرات زرع الأشجار والأراضي الرطبة والنباتات المقاومة للجفاف، والمشاركة في مسابقة الخطابة البيئية الخاصة بطلبة الجامعات.

نهج

وأضاف أن الجامعة تولي أهمية قصوى لدعم ملف الاستدامة في شتى مجالات العمل، من خلال ترجمة ذلك إلى سياسات واضحة، ونهج عمل وممارسات متبعة من قبل كافة منتسبي الجامعة، وشركائها الاستراتيجيين، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ والاستدامة 2022-2030، الهادفة نحو إبراز دور الجامعة في العمل المناخي والاستدامة البيئية، عبر تبني سلسلة متنوعة من المبادرات والأنشطة، بالتعاون مع عدة شركاء استراتيجيين داخل الجامعة وخارجها، حيث نهدف إلى الحد من التأثير في البيئة، وتطوير مستقبل مستدام للأجيال القادمة، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، تركز على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتشجيع التدوير وإعادة الاستعمال، ومشاركة الموارد عبر تطبيق أسس الاقتصاد الدائري، وحصر وتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة، ومعدلات تطورها في المؤسسة، ووضع خطط عمل هادفة لتحديد إمكانات التنفيذ وأولوياته، والاستثمار في الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، واستكشاف طرق جديدة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة وغير المباشرة .

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