جامعة خليفة الـ 8 عالمياً في الهندسة البترولية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن حصول قسم الهندسة البترولية على المركز الثامن عالمياً، في الدراسة التي قامت بها مؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية حسب الموضوع 2023.

ويتمتع قسم الهندسة البترولية في جامعة خليفة بمنهاج حديث ومتكامل يركز على أساسيات الهندسة البترولية والعمليات التجارية التي يتم تطبيقها للحصول على أفضل الحلول الهندسية التي تساهم في تطوير العمليات في هذا المجال.

وجاءت الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة خليفة في المرتبة 99 عالمياً، وذلك وفقاً للدراسة نفسها أيضاً، حيث يوفر قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في جامعة خليفة درجات أكاديمية في بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر التي تشمل تخصصاً اختيارياً في أنظمة البرمجيات، وبكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر، إضافة لبرامج الماجستير والدكتوراه.

وحافظت جامعة خليفة في التصنيف العالمي نفسه أيضاً على صدارتها لجامعات الدولة في مواضيع علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية وهندسة الهياكل والهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران والتصنيع.

وتحت فئة العلوم الطبيعية، تم تصنيف جامعة خليفة في المرتبة الأولى في الدولة وشملت مواضيع الكيمياء والعلوم البيئية وعلوم المواد والرياضيات وكذلك الفيزياء وعلم الفلك.

يذكر أن جامعة خليفة تحتل المرتبة الـ 181 عالمياً وفقاً لمؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية 2023.

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