دورة عن فقه الصيام لطلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، عن بُعد، دورة تدريبية لطلاب الجامعة حول فقه وفتاوى الصيام، قدمها الدكتور سبع سالم الكعبي مدير إدارة الكفاءات الإفتائية، والدكتور عبدالله إبراهيم الجنيد خبير آراء شرعية بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وتأتي هذه الجهود المشتركة بين الجامعة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في توعية طلبة الجامعة بأهم أحكام الصيام والإجابة عن استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالشهر الفضيل، والتأكيد على دور المجلس في ضبط منظومة الإفتاء الشرعي في المجتمع.

وتعد هذه المبادرة من بين الخطط والبرامج والفعاليات الدينية والأنشطة التثقيفية والتوعية التي تنظمها الجامعة خلال شهر رمضان الكريم، بهدف تعظيم شعيرة الصوم، وإحياء القيم الدينية المتعلقة بالحكمة من مشروعية الصيام.

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