طالبات جامعة الإمارات يشاركن في احتفال «اليوم العالمي للفرنكوفونية»

المصدر: العين - البيان

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شاركت طالبات جامعة الإمارات في الاحتفال الذي نظّمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مقرّ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي، بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للفرنكوفونية، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة – الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وعضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة، وحشد كبير من الهيئتين الأكاديمية والتدريسية في جامعة الإمارات، وطلاب الأكاديمية.

وقام الدكتور سالم النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المنظّمة الدولية للفرنكوفونية بدعوة برنامج اللغة الفرنسية بإشراف الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، رئيسة قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لتقديم فقرات ثقافية متنوّعة باللغة الفرنسية.

وتضمّنت الفقرات جزءاً من مسرحية «آنتيجون» الكلاسيكية للكاتب الفرنسي جان آنوي، شاركت فيها الطالبات، منة الله أبو الوفا، حنان بن سلامة وسلامة البلوشي.

ووقع الخيار على «آنتيجون» نظراً لاحتفالات شهر مارس بالمرأة واللغة الفرنسية والثقافة الفرنكوفونية، حيث تعكس المسرحية قوّة شخصية المرأة وجرأتها ومقدرتها على تحدّي الصعاب بشجاعة بالغة. وتُعدّ المسرحية من الأعمال الفرنسية الكلاسيكية المعروفة التي يتمّ تدريسها ضمن دروس الآداب في معظم المدارس الفرنسية والأوروبية.

كورال

كما قدّمت 8 طالبات من كورال برنامج اللغة الفرنسية أغنية تحت عنوان «ننقش على الجدران»، والتي تحتفي كلماتها بالتنوّع الثقافي والعرقي، وتسلّط الضوء على القيم الإنسانية المُشتركة التي يتّفق حولها جميع البشر مهما اختلفت أعراقهم ودياناتهم. وعن هذه المُشاركة قالت الدكتورة موزة الطنيجي: «تتبنى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية رؤية تُشجّع الطلبة على تعلم لغة ثالثة إلى جانب اللغة العربية والإنجليزية، ولا تقتصر الكلية في رؤيتها لتعليم اللغات على تقديم مساقات لغوية تعليمية، وإنما تتيح الفرصة أمام طلبتها للتعرّف على تاريخ وثقافة وعادات تلك الشعوب والاحتفاء بها».

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