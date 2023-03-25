برنامج تدريبي للطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة

المصدر: سان خوسيه - وام

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أطلقت سفارة دولة الإمارات لدى كوستاريكا بالتعاون مع ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في واشنطن برنامجاً تدريبياً لطلبة الدولة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية يوفّر التدريب العملي للطلبة في السفارة وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجربة عملية ثرية وفريدة تعزز مهاراتهم ومعارفهم وتمنحهم الفرصة للانطلاق نحو مسيرة مهنية شعارها مد جسور التعاون مع العالم.

وأوضحت روضة محمد العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى كوستاريكا، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى صقل مهارات وتنمية قدرات أبناء الدولة المبتعثين للخارج في مجال العمل الدبلوماسي.

وأشارت إلى أن السفارة استقبلت مع انطلاق البرنامج الطالب منصور الحمادي الذي نال التدريب العملي على متطلبات العمل الدبلوماسي والاطلاع على أهداف الدبلوماسية الإماراتية المرتبطة بخدمة الأهداف الوطنية للدولة، ونشر رسالة الدولة، رسالة السلام والتسامح والأمل للعالم أجمع.

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