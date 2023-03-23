طالب دراسات عليا بجامعة الإمارات الأول في جائزة اتحاد الجامعات العربية

المصدر: العين - البيان

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هنّأ معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور بسام سعيد محمد دحي، زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة الإمارات على فوزه بجائزة اتحاد الجامعات العربية نظير تفوّقه بين طلبة الجامعات على مستوى الوطن العربي.

وقال معالي نسيبة: «تفتخر جامعة الإمارات بريادة وتفوّق أحد طلابها في الدراسات العليا، وفوزه بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة دكتوراه لعام 2022 في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية وذلك تحت إشراف الدكتور سالم عيسى بقسم علوم الأرض بالجامعة».

وأضاف معاليه: «إن إنجاز الدكتور بسام لرسالة الدكتوراه في جامعة الإمارات في برنامج الإيكولوجيا وعلوم البيئة من كلية العلوم، يؤكد ريادة ومكانة الجامعة واستراتيجيتها المُتكاملة في دعم البحث العلمي القائم على أحدث المستويات التكنولوجية الرائدة على النطاق العالمي. كما يؤكد أيضاً على تطوّر المناهج الدراسية الأكاديمية التي توفّرها الجامعة لطلابها تحت إشراف وقيادة كوادر تدريسية مُتخصّصة لتحفيزهم على التطوّر والتعلّم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة».

تطبيقات

من جانبه، قال الدكتور سالم عيسى بقسم علوم الأرض والمشرف على الطالب بسام سعيد: «لقد كان موضوع رسالة الدكتوراه، التي أتمّها الطالب بسام سعيد، من المواضيع الرائدة في مجال تطبيقات التقانات الفضائية في القضايا البيئية المُلحّة والتي تؤثر في حياة الناس، في دول الخليج العربي بشكل خاص، والدول العربية الأخرى عامّة. إذ إن الدراسة اهتمّت بتقييم قدرة شجرة النخيل على تثبيت الكربون الموجود في الجو في جذوعها وكذلك في التربة الموجودة فيها، مع حساب تلك الكمية بدقة عالية. كل ذلك تمّ باستخدام الصور الفضائية والتقانات الجيومكانية المُساندة لها.

وهذا بالطبع يفتح المجال واسعاً أمام استخدام هذه التقانات مستقبلاً من أجل تحسين البيئة والتخطيط المُستدام في إدارة الموارد الطبيعية. وهو ما نقوم به الآن في مشاريعنا البحثية داخل مختبرات جامعة الإمارات العربية المتحدة».

دعم

بدوره، أهدى الدكتور بسام سعيد دحي فوزه بجائزة اتحاد الجامعات العربية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مُقدّماً الشكر إلى دولة الإمارات وشيوخها الكرام على دعمهم المتواصل لجميع القاطنين على أرض زايد الخير.

وأضاف: «كما أهدي هذا الإنجاز إلى معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ـ الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والذي جاء كتأكيد على تميّز مناهج الجامعة التعليمية المتطوّرة، وشارة استحقاق لما استثمرته الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والعمل البيئي. وأتطلّع إلى أن تُشكّل هذه الرسالة دعماً لجهود الإمارات في تقليل الآثار الناجمة عن التغيّر المناخي وتخفيض البصمة الكربونية من خلال التوسّع في زراعة نخيل التمر وغيرها من نباتات المناطق القاحلة».

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