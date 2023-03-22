سارة الأميري: تطبيق إلكتروني يسمح لأولياء الأمور بتتبع حركة سير الحافلات المدرسية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، إنه يوجد على أجندة الوزارة، العديد من المشاريع التطويرية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة خلال فترة تواجدهم في الحافلات المدرسية، تتضمن إطلاق تطبيق إلكتروني متطور يسمح لأولياء الأمور وذويهم، بتتبع حركة سيرة الحافلات المدرسية التي تنقل أبناءهم من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس.

وأوضحت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأن مشاريع الوزارة تتضمن تركيب مستشعرات دقيقة داخل الحافلات، تتولى مهام التأكد من عدم تواجد أي طلبة أو أشخاص في الحافلة المدرسية بعد انتهاء فترة عملها وتوقفها في المواقف الخاصة بها، فضلاً عن تعزيز منظومة ضبط المخالفين، وتحديد سرعات سير الحافلات على الطرقات.

وحول جهود الوزارة في توفير كادر من المشرفين المدرسيين، أفادت بأن الوزارة شرعت بالتأكد من وجود مشرفين في جميع الحافلات المدرسية، موضحة في الوقت نفسه بأن عدد المشرفين وصل إلى 5843 مشرف على مستوى الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز