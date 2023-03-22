سارة الأميري: 130 متدرباً جديداً لشغل المناصب القيادية في المدارس

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة إن العام الجاري 2023، شهد إضافة 130 متدرباً لشغل المناصب في الصف الأول والثاني في القيادات المدرسية، انطلاقاً من سعي الوزارة إلى تعزيز توطين الكوادر الوطنية، مساهمة منها في دعم جهود الحكومة لدفع عملية التوطين خاصة في الصف الأول والثاني في المدارس.

وأوضحت خلال ردها على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، أنه إيمانا بأهمية الكادر التربوي، فإن الوزارة لم تقم بالإعلان عن المناصب الإدارية والشواغر في وسائل الإعلام، وإنما تم الإعلان عن المنصة من خلال الوسائل الداخلية، للاستفادة من الكوادر الحالية.

وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري بأن: "الوزرة تعكف حاليا على إعادة صياغة التدرج الوظيفي بما يسهم في معالجة التحديات التي قد تواجه منظومة عمل المدرسين والكادر الوظيفي بشكل كامل".

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