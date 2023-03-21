نهيان بن مبارك يشيد بدعم القيادة للتعليم

المصدر: دبي - وام

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل تخريج دفعة «أجيال المستقبل يقودون الطريق» من الجامعة الكندية- دبي، الذي أقيم في أوبرا دبي.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتسليم أكثر من 300 خريج هم دفعة 2022 شهاداتهم العلمية، ممثلين بذلك كليات الجامعة الأربع: كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة والتصميم الداخلي وكلية الاتصال والآداب والعلوم وكلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان- في كلمته أثناء حفل التخرج- بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقطاع التعليم والبحث العلمي في الدولة، مؤكداً: «حفل تخرج الجامعة الكندية دبي بمثابة رابط موحد، يجمع الجميع سنوياً، احتفاء بإسهامات الجامعة الجديرة بالثناء في التعليم والبحث العلمي وخدمة البيئة والمجتمع». ونوه معاليه بالتزام الجامعة بإعطاء الأولوية لطلابها في جميع أنشطتها وفعالياتها، وتعزيز نموهم وتطورهم في سبيل تمكنهم من خدمة أسرهم ومجتمعاتهم وبلدهم والعالم بفاعلية، متوجهاً بالشكر إلى أعضاء أسرة الجامعة على تفانيهم وجهودهم.

حضر الحفل بطي سعيد الكندي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والبروفيسور كريم شلي رئيس الجامعة نائب رئيس مجلس الأمناء، ونخبة من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الكندية- دبي.

رؤية

وقال البروفيسور كريم شلي: إن الجامعة قطعت شوطًا طويلاً منذ تخرجها الأول في عام 2011، حيث أسهمت في رؤية مئوية الإمارات 2071، وحث خريجي الجامعة على المضي قدماً في استخدام ما تعلموه لبناء الشبكات والتعاون، من أجل إحداث تأثير إيجابي في العالم.

وفي كلمة الخريجين، قالت روضة بطي سعيد الكندي: باعتبارنا أول دفعة تتخرج في الجامعة بعد اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، نحن ملهمون لإعادة تصور الخمسين سنة المقبلة.

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