«نيويورك أبوظبي» تفتح باب التسجيل في برنامج الأبحاث للجامعيين الزوار

المصدر: ( أبوظبي - وام)

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التسجيل حتى 30 مارس الجاري في برنامج الأبحاث، أمام الطلاب الجامعيين الزوار من جامعة نيويورك وشنغهاي ومختلف الجامعات في دولة الإمارات.

ويتيح البرنامج للطلاب فرصة المشاركة في المشاريع البحثية تحت إشراف الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي، خلال الفترة ما بين 30 مايو وحتى 25 يوليو 2023.

ويوفر البرنامج، فرصة لنخبة من طلاب الجامعات المسجلين بدوام كامل والمتفوقين أكاديمياً وسلوكياً بالمساهمة في عدد من مجالات الأبحاث.

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