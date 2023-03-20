انطلاق مسابقة «التصميم من أجل الاستدامة» لطلبة الجامعات

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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أطلقت جائزة جيمس دايسون مسابقة التصميم من أجل الاستدامة لطلبة الجامعات السنوية، التي تنظمها مؤسسة دايسون الخيرية، والتي تركز على موضوع الاستدامة.

وفتحت باب المشاركة أمام المخترعين الشباب من الإمارات بغرض استقطاب المواهب وطرح الأفكار والمبادرات الإبداعية التي تهدف إلى تغيير أنماط السلوكيات السلبية التي تؤثر سلباً على كوكبنا الأزرق، من أجل بناء المستقبل المستدام.

وتحرص الجائزة على تحفيز وتشجيع الطلاب الجامعيين المهتمين بريادة الأعمال والخريجين الجدد في اختصاصات الهندسة على تصميم منتج قادر على حل مشكلة ما، سواء كانت بيئية أو تسهم في تحسين ممارسات الرعاية الصحية أو غير ذلك، وبمرور السنوات أسهم الفائزون في المسابقة في تطوير حلول لتحسين عملية إعادة تدوير البلاستيك والتحلل البيولوجي للمواد، وتحسين عمليات التشخيص المنزلية.

390 اختراعاً

ودعمت الجائزة 390 اختراعاً بمبالغ مالية، ونجح أكثر من 70 % من الفائزين على مستوى العالم في تسويق اختراعاتهم الفائزة، ويعتقد جيمس دايسون بأن العالم لا يزال بحاجة للمزيد من الأفكار المبتكرة للتصدي للمشكلات البيئية والطبية، وبأن الشباب لديهم الإجابات التي نحتاج إليها من أجل إحداث فارق ملموس.

وقال جيمس دايسون، مؤسس الشركة: إن الجائزة تهدف إلى استقطاب المواهب في مجالات الهندسة والاستدامة من خلال طرح أفكارهم وإبداعاتهم لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المناخ والاستدامة عبر استهلاك طاقة وموارد أقل، مشيراً إلى أن الجائزة تنطلق من إيمان القيادة الرشيدة بقدرات الشباب وطاقاتهم في إحداث التغيير الإيجابي وبأهمية تمكين الشباب.

وأوضح لـ«البيان» أن الفائزين بالمستوى الدولي سيحصلون على جائزة قدرها 30,000 جنيه إسترليني، فيما سيحصل الفائزون المحليون على 5,000 جنيه استرليني، لدعم المرحلة التالية من عمليات تطوير اختراعاتهم، ثم يرتقون إلى المسابقة الدولية، لافتاً إلى أن أفضل الابتكارات هي التي تقدم حلولاً لتحديات يعاني منها كوكبنا، ولا بد أن تكون هذه الحلول ذكية وواضحة.

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