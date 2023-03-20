بدور القاسمي تكرّم قدامى موظفي «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، موظفي الجامعة ممن عملوا فيها لفترات طويلة، وذلك ضمن احتفال الجامعة الأمريكية في الشارقة بيوبيلها الفضي.واستحق 55 عضواً من أسرة الجامعة هذا التقدير في الحفل السنوي الذي أقيم في حرم الجامعة، بحضور 480 من هيئتها الإدارية، احتفاءً بعمل موظفي الجامعة الجاد، والتزامهم الوظيفي، وجهودهم البناءة في تطوير الجامعة على مدار العام.

وشمل التكريم 30 موظفاً وموظفة من الجامعة، وثلاثة من موظفي خدمات التنظيف ممن قضوا 25 عاماً من العمل في الجامعة، و22 آخرين أكملوا 15 عاماً من الخدمة هذا العام.

التزام وتفانٍ

وقالت الشيخة بدور القاسمي: سواءً كانت 25 عاماً أو 15 عاماً من الخدمة، فإن ما نحتفل به حقاً هو الالتزام والتفاني والتأثير الإيجابي الذي تركه هؤلاء الموظفون في العديد من العقول الشابة على مدار ربع قرن، أدى موظفو الجامعة دوراً أساسياً في جعلها على ما هي عليه اليوم.وأوضحت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن حفل تكريم الموظفين السنوي مناسبة مميّزة، لأنه يقدم فرصة لنا جميعاً لتقدير الجهود التي بذلتموها على مدار العام، وقيام الجامعة بالتعبير عن امتنانها لكل ما تقومون به. إن تفانيكم وعزمكم هو مصدر فخر ومنبع إلهام لنا جميعاً. وفي حديثه عن حفل التكريم، قال سرتاج الصيفي، وهو مشرف الخدمات المدنية في إدارة المرافق بالجامعة وواحد من المكرّمين في الحفل: «الجامعة الأمريكية في الشارقة هي بيتي الثاني، فقد بدأت رحلتي مع الجامعة منذ عام 1998 عندما كان عمرها عاماً واحداً فقط، وعاصرت مراحل تطور هذه المؤسسة التعليمية العريقة».

تجربة ثرية

وقالت دوروثي موراس، وهي موظفة في مكتب التسجيل ومن بين المكرّمين لإكمالهم 25 عاماً من العمل في الجامعة، والتي تمتلك تجربة ثرية للغاية: «شهدت خلال رحلتي الرائعة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة على تطورها المذهل خلال الأعوام السابقة».

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