21 فريقاً في «تحدي مستقبل التنقل»

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي، فعاليات مسابقة «تحدي مستقبل التنقل»، بمنطقة الحديريات في أبوظبي، بمشاركة الولايات المتحدة وإيطاليا وقطر ومصر، بالإضافة إلى 15 مدرسة ثانوية، و6 جامعات من المؤسسات الأكاديمية الوطنية للدول المشاركة، وتهدف إلى تطوير سيارة كهربائية تخدم البيئة. وشهد التحدي مشاركة 21 فريقاً في مسابقتين: «مسابقة الجائزة الكبرى لأفضل مركبة كهربائية»، المخصصة لطلبة المدارس الثانوية، ومسابقة «التحدي العالمي لأفضل مركبة كهربائية» المخصصة لطلبة الجامعات.

وتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة من قبل لجنة التحكيم، خلال حفل توزيع الجوائز الذي اختتمت به الفعالية، حيث أظهرت هذه الفرق التزامها بالمعايير المطلوبة للابتكار. واحتل فريق فتيات ماريلاند المركز الأول، وفريق مدرسة الشويفات الدولية الرويس المركز الثاني، وفريق إيطاليا المركز الثالث، كما تم توزيع جوائز لـ «أفراد ومدارس».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز