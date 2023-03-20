«جامعة خليفة» تطلق مجلة العلوم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن إطلاق مجلة علمية تتناول الابتكارات البحثية تحت مسمى «مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا»، وتعتبر الأولى من نوعها في الإمارات وتصدر كل 3 أشهر، وتحتوي على مجموعة من الأقسام التي تركز على أحدث التطورات والابتكارات في العلوم والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. وستتوفر بشكل إلكتروني ومطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى توفير موقع إلكتروني خاص بالمجلة.

ويتوقع أن تساهم المجلة في تجسيد الدور البارز الذي تقوم به الجامعة في بناء رأس المال الفكري من خلال مجموعة من الباحثين العلميين المتخصصين الحريصين على دعم أهداف اقتصاد المعرفة في الإمارات، كما يؤكد إصدار هذه المجلة الأولى من نوعها في الدولة على ريادة الجامعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا التي تهم المنطقة.

وأوضحت جامعة خليفة أن العدد الأول من المجلة تناول مجموعة من المقالات الخاصة مثل جلسة سؤال وجواب مع الدكتورة ليندا زو، أستاذة في هندسة البنية التحتية المدنية والبيئية في جامعة خليفة، لمناقشة مشاريعها البحثية المتعلقة بالاستمطار في دولة الإمارات، كما تسلط الضوء على الباحث رايان ليفرز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مزارع البحر الأحمر، الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا الزراعية المبتكرة والمستدامة في المناخات الصعبة، والتي تساهم في تحفيز الإنتاج في المناطق الصحراوية الواقعة ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالاستعانة، إضافة لإجراء مقابلة مع كايلي ماتنغلي، الباحثة في جامعة روتجرز، حول أنهار الغلاف الجوي ذات الأثر البارز في تغيير الأنماط المناخية في هذه المنطقة.

قضايا المياه

وقال عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، إن المجلة تهدف إلى اطلاع الجمهور في الإمارات وعلى مستوى العالم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والعلوم وعددها الأول سيركز على قضايا المياه في الدولة والمنطقة لما لها من أهمية قصوى بإيجاد حلول علمية وبدائل تعزز من توافر موارد المياه، ومضيفاً بأننا نحتفل اليوم بإصدار العدد الأول ونأمل أن تحقق المجلة إضافة علمية يستفيد منها القارئ والباحثون، وتعكس الجهود العلمية المبذولة في قضايا متعددة.

611 بحثاً

إلى ذلك، انطلقت أمس أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا الذي تنظمه جامعة خليفة، ويستعرض البحوث العلمية والأفكار والمشاريع المبتكرة في مختلف ميادين المعرفة، تحت رعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة.

وافتتح سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، المؤتمر الذي يشهد استعراض ما مجموعه 611 ورقة بحثية تركز في موضوعات الهندسة والعلوم الفيزيائية وفي الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، كما تشمل الأوراق البحثية أيضاً مسار الطب والطب التحضيري والصحة وعلوم الحياة، بالإضافة إلى مسار التجارة وإدارة الأعمال، وستتضمن نسخة هذا العام كذلك مشاركات وعروضاً تقديمية من طلبة الدراسات العليا في جامعة السلطان قابوس وجامعة البحرين.

وتجري وقائع النسخة الثامنة من مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا بتنظيم من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الإمارات والجامعة البريطانية في دبي وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة عجمان.

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