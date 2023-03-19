برعاية رئيس الدولة.. تخريج الدفعة 42 من طلبة جامعة الإمارات غداً

المصدر: العين-البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحتفل جامعة الإمارات العربية المتحدة، غداً، بتخريج الدفعة 42 من طلبتها، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

وسيتم خلال هذا الحفل، الذي يقام في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي بمدينة العين، تكريم القسم الأول الذي يشمل الطلبة الحاصلين على تقدير «ممتاز» البالغ عددهم 621 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) من مختلف التخصصات والكليات.

في حين سيتم تكريم القسم الثاني من الخريجين في اليوم التالي، الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023. ويبلغ المجموع الكلي لخريجي هذه الدفعة 2584 طالباً وطالبة.

والجدير بالذكر أنه مع تخريج الدفعة 42 هذا العام، سيصل إجمالي عدد الخريجين الذين رفدت بهم جامعة الإمارات العربية المتحدة سوق العمل منذ تأسيسها إلى 77165 خريجاً وخريجة.

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