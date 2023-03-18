اتفاقية تعاون بين «مدارس الإمارات الوطنية» ووزارة التعليم في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت مدارس الإمارات الوطنية ووزارة التعليم في جمهورية أوزبكستان، اتفاقية لتعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين الجانبين، بشأن تنفيذ مشاريع تحسين جودة التعليم للطلاب.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مدارس الإمارات الوطنية، فرع المناصير في أبوظبي، حيث قام بتوقيعها خيلولا أوماروفا وزيرة التعليم العام في جمهورية أوزبكستان، والدكتور عبدالله مغربي، رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور شاون ديلي المدير العام للمدارس، وأحمد البستكي نائب المدير العام للعمليات المدرسية، والمهندس محمد المعيني نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، والوفد المرافق لوزيرة التعليم الأوزبكية.

معايير

وأكدت خيلولا أوماروفا أن الاتفاقية تواكب أفضل المعايير لتطوير المناهج التعليمية، وتنمية مهارات الطلبة، وفتح آفاق رحبة أمامهم، مضيفة إن أوزبكستان مهتمة بنموذج المنظومة التربوية المتميزة في الإمارات، وما تحققه الدولة من إنجازات رائدة في مجال التعليم وتهيئة البيئة المعرفية المحفزة والملائمة للطلبة.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لجميع القائمين على مدارس الإمارات الوطنية، مثمنة جهودهم المبذولة لتحسين جودة التعليم، وتحقيق الأهداف المنشودة.

ومن جهته قال الدكتور عبدالله مغربي، إن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص المستمر لمدارس الإمارات الوطنية على تعزيز شراكاتها المؤسسية، والاهتمام المتواصل بتنويع استراتيجية التعليم، والانفتاح على مختلف التجارب العالمية في القطاع، وتعزيز المكانة المتميزة للمنظومة التربوية الإماراتية إقليمياً ودولياً، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف، إن الاتفاقية مع وزارة التعليم الأوزبكية ستتيح تبادل الزيارات بين الكادر التعليمي من الجانبين، للاستفادة من الخبرات والتجارب، إضافة إلى إطلاق برامج أكاديمية، ترسخ مبادئ التعاون المثمر والشراكة الفاعلة.

وتضمنت الاتفاقية بنوداً حول تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية ثانية، إلى جانب مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، واستكشاف إمكانيات تنفيذ برامج التطوير المهني قصيرة المدى لأعضاء هيئة التدريس في أوزبكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعم من مدارس الإمارات الوطنية، كما تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ ممارسة تنظيم المشاريع التربوية المشتركة، بمساهمة معلمين وطلاب من أوزبكستان والإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز