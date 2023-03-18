5 إجراءات لتعزيز خدمة التسجيل في التعليم العالي والبعثات الخارجية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أجرت وزارة التربية والتعليم تحديثات على خدمة طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر الحاليين.

وذلك ضمن حزمة خدماتها الاستباقية التي تطلقها لعناصر العملية التعليمية، من خلال 5 إجراءات تعزز من تقديم الخدمة بشكل متكامل، تمثلت في تقديم ورش توعية للمرشدين الأكاديميين وطلبة الصف الثاني عشر، وربط قاعدة بيانات طلبة الصف الثاني عشر مع نظام التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية.

كما وفرت الوزارة بوابة للمدارس لمتابعة التسجيل واستكمال المستجدات المطلوبة والتواصل المباشر مع الإدارة، مع توفير حصول الطلبة على القبول المبكر لضمان المقعد الدراسي، فضلاً عن تزويد الطلبة باستمارة الفحص الطبي قبل الالتحاق بالتعليم الجامعي.

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2024-2023، في 14 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 31 مارس الجاري.

وتستهدف خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المسجلين في قيد الصف الثاني عشر/‏‏ السنة الثالثة عشرة للسنة الحالية للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو في نظام البعثات الخارجية على نفقة وزارة التربية والتعليم المخصصة للطلبة المواطنين فقط.

شروط

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونياً 100 % من خلال موقعها moe.gov.ae، وحددت حزمة شروط، منها أن يكون الطالب لا يزال على مقعد الدراسة خلال فترة التسجيل، وأن تتوفر جميع المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي.

وكذلك استيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بالمؤسسة التعليمية لـ: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وأبوظبي بوليتكنك، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة خليفة، وجامعة السوربون، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وجامعة روشستر للتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في دبي، فضلاً عن الجامعة البريطانية في دبي، وأكاديمية أدنوك الفنية.

وأكدت الوزارة أهمية توفير كل المستندات العامة من الأوراق الرسمية للطلبة المتقدمين للبعثات الخارجية أو الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، من جوازات السفر وبطاقات الهوية، وخلاصات القيد، وخلال فترة التسجيل على الطالب توفير شهادات الصف العاشر والحادي عشر (حسب كل منهاج) مصدقة من الجهات المعنية، إلى جانب توفير شهادة امتحان (ILETS) أو (TOEFL) إن وجدت.

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