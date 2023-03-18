أكاديمية ربدان تعقد «منتدى الممارسات الواعدة»

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت أكاديمية ربدان «منتدى الممارسات الواعدة»، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين طلبة الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخبراء المتخصصين في قطاعات الحياة الجامعية وشؤون الطلبة.

وشهد المنتدى الذي عقد على مدار يوم واحد مشاركة فاعلة من جامعات وطنية ومؤسسات تعليمية رائدة، منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وبوليتكنك أبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

ومثل المنتدى منصة لتبادل الأنشطة المهنية والتدريبية والعلمية بين طلاب الجامعات الوطنية والموظفين الإداريين، حيث تضمن عدداً من الحلقات النقاشية حول مجموعة واسعة من المجالات ذات الصلة بالطلاب والموظفين في قطاع التعليم العالي.وركزت الحلقات النقاشية على المرحلة الانتقالية للطلاب الجدد، والتحديات ذات الصلة، وتقديم تجربة طلابية عالمية المستوى.

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