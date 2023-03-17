استشراف مستقبل التعليم الجامعي في ظل التغير التكنولوجي

المصدر: (دبي- البيان)

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استشرف منتدى «عن بعد»، الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مستقبل التعليم الجامعي في ظل التغييرات الكبيرة، التي تحملها التكنولوجيا، وما توفره من حلول للتعلم عن بعد، ومن خلال شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في جلسة بعنوان «هل يحل التعليم عبر الإنترنت محل الشهادة الجامعية؟»، شارك فيها كل من البروفيسور مايكل ألين رئيس الشؤون الأكاديمية في جامعة زايد، وفاطمة بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتور خالد المري عميد البحث في الجامعة البريطانية، وباسل عياص مسؤول المبيعات الإقليمي لـ«غوغل كلاود» لقطاعي التعليم والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «غوغل»، وعلي كسرواني مدير الأثر المجتمعي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في «أوداسيتي».

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