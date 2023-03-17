بدور القاسمي تفتتح معرض ومنتدى التوظيف في «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، معرض ومنتدى التوظيف السنوي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، في حرم الجامعة، بحضور 1500 من الطلبة والخريجين المهتمين باستكشاف فرص العمل والتدريب المتنوعة، التي تقدمها 65 مؤسسة وشركة وطنية ودولية مشاركة في المعرض.

وربط هذا اللقاء، الذي يرتقبه الطلبة والخريجون سنوياً، والذي ينظمه مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة بينهم وبين كبار مسؤولي التوظيف، الذين يسعون لتوظيف المواهب الشابة.

وقالت الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة: «يعد معرض ومنتدى التوظيف السنوي، أحد أهم الفرص التي توفرها الجامعة لطلبتها وخريجيها لاستكشاف فرص العمل والتدريب، وتوسيع شبكة معارفهم، وتعزيز شعور الارتياح ضمن السياقات المهنية والعملية الرسمية، ونحن فخورون هذا العام برؤية زيادة في عدد المؤسسات المشاركة في معرض التوظيف، مع انضمام شركات جديدة إلينا هذا العام، ونحن حريصون في الجامعة على دعم الطلبة، وإعدادهم للمستقبل، وفخورون بالعمل عن كثب مع شركاء الصناعة لإطلاق طلابنا إلى العالم».

مستقبل مستدام

وكان منتدى التوظيف قد سبق معرض التوظيف، ليعقد افتراضياً في 14 مارس، تحت شعار «خلق مستقبل مستدام للمواهب الشابة»، استفاد خلاله الطلبة والخريجون من ورشة عمل، عن كتابة السير الذاتية، قدمها الهلال للمشاريع الشريك الاستراتيجي للجامعة، حول أساسيات كتابة السيرة الذاتية.

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