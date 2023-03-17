تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومعهد موسكو الإسلامي

المصدر: موسكو - البيان

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أبرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مذكرة تفاهم مع معهد موسكو الإسلامي، للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مـديـر الجامعة للشؤون الأكاديـمية بالإنـابـة، والـدكـتور ضمير محيي الدين رئيس معهد موسكو الإسلامي. وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي أن المذكرة تعزز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي مرموق عـلى مستوى العالـم في مجال العلوم الإنـسانية والاجتماعـية والفلسفية، وتـــــقديـــــم الإسلام والثقافة العربـية بطريقة حضاريـة، تقوم عـلى نشـر فضائـل التسامح والمحبة واحترام الإنسان وإعلاء قيم الاعتدال والوسـطية والانـفتاح على ثقافـات العالم المــــختلفة.

وأوضحت أن توقيع المذكرة ينسجم واستراتيجية الجامعة في الانفتاح على المؤسسات التعليمية في العالم، خصوصاً في الدول الصديقة والشقيقة، والمعنية بالدراسات الإسلامية وأبحاثها، كما تندرج في إطار حرص الجامعة على تعزيز مسارها العلمي وتميزها الأكاديمي .وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً أرحب وأوسع لتبادل الخبرات العلمية والفكرية .

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