«سوق حصاد».. انطلاقة لتعزيز ريادة الأعمال في نفوس الطلبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نظمت مدرسة هند بنت مكتوم للحلقة الأولى معرض «سوق حصاد» لعرض نتاج أعمال طلبة المدرسة من مشغولات يدوية وإنتاج زراعي وأعمال فنية من صنع الطلبة، واستهدف السوق عرض 15 مشروعاً بمشاركة 20 طالباً، وجاء هذا السوق لدعم فئة العمال عبر التبرع بريع هذا السوق إلى هيئة الهلال الأحمر.

وذلك بعد الحصول على تصريح من هيئة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. من جانبها، قالت هند المهيري مديرة مدرسة هند بنت مكتوم: حرصت إدارة المدرسة على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتطوير معارف ومهارات واتجاهات المتعلمين لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ودعم علاقاتهم وغرس مفهوم الريادة كخطوة للاستثمار في تنمية رأس المال البشري وصقل مهاراتهم كونهم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وخاصة أن ريادة الأعمال تعد محوراً أساسياً ضمن رؤية الدولة المستقبلية ونموذجها الاقتصادي الجديد وأن الجهود متواصلة لتعزيز ممكنات بيئة ريادة الأعمال بالدولة.

وأوضحت أن الأنشطة في سوق حصاد تجمع بين الاستدامة وريادة الأعمال والابتكار وتحقيق الشراكة مع المجتمع الخارجي متمثلة في شرطة دبي (الإدارة العامة للمرور وإدارة الحملات والتوعية المرورية) وهيئة تنمية المجتمع وشركة إرادة.

ولفتت إلى أن هذه المبادرات تعزز من جودة حياة الطالب داخل المدرسة وتضيف له السعادة ما يؤثر في إنجاز الطالب وتحصيله الدراسي إذ أكدت دراسات عديدة أجريت في هذا المجال، أن الطالب السعيد طالب قادر على الإبداع والابتكار وحل المشكلات، وأفضل أداء وأكثر سلاماً وأقل عنفاً.

حصص

كما تسعى المدرسة ممثلة في كادرها التعليمي إلى تحضير وتصميم حصص صفية تتضمن أنشطة تثير اهتمام الطالب وتزيد من اندماجه في العملية التعليمية، كما تسعى إلى كسر الروتين اليومي عبر تنظيم حصص استكشافية في الهواء الطلق وتقدير لحظات الإبداع ودعم الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت إن المدرسة تسعى إلى ربط المقررات الدراسية المتخصصة بهذه المشروعات، وترجمة ما يتعلمه من معارف وعلوم داخل الفصل الدراسي في حياته العملية واليومية، ولا سيما ما يتعلق منها بالبيئة وقضاياها المختلفة.

محصول

من جانبها، قالت إيمان الفلاسي رئيسة وحدة الشؤون الطلابية في المدرسة: إن المدرسة تستغل مساحة كبيرة للاستثمار الزراعي وتحرص على جعل الطلبة يعملون فيها بأيديهم عبر النادي الزراعي في المدرسة للخروج بمحصول عضوي من الخضراوات والفواكه.

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