كلية إدارة قيد الإنشاء بجامعة الوصل.. و1400 خريجة لـ«إنجاز»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشف الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي أن الجامعة تنشئ حالياً كلية الإدارة، والتي من المقرر أن تضم تخصص المحاسبة، كما طورت الجامعة بنيتها التحتية التقنية وأحدثت تطويراً شاملاً في برامجها التقنية المتخصصة .

إضافة إلى تزويد القاعات الدراسية بشاشات ذكية متطورة دعماً للعملية التعليمية، وفيما يتعلق ببرنامج إنجاز للتأهيل لسوق العمل، أوضح أنه منذ انطلاق البرنامج وحتى الآن بلغ عدد خريجاته 1400 خريجة.

وأفاد الدكتور عبد الرحمن أن الجامعة تقدم الدراسة مجاناً في تخصصي اللغة العربية وآدابها، والدراسات الإسلامية، للطلبة المواطنين وطلبة دول مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين على أرضها، كما تقدم تخصص علوم المكتبات والمعلومات وهو البرنامج الأحدث في الجامعة برسوم متواضعة،

وأوضح أن عدد الطلبة الدارسين حالياً في برامج البكالوريوس للعام الأكاديمي الجاري 2022 - 2023، وصل إلى 1282 طالباً وطالبة، ويصل إجمالي عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في جميع التخصصات بالجامعة لهذا العام، 1428 طالباً وطالبة.

فيما بلغ عدد خريجي برامج البكالوريوس منذ إنشاء الجامعة 13053 خريجاً منهم 6795 خريجاً في برنامج بكالوريوس اللغة العربية، و6258 خريجاً في برنامج الدراسات الإسلامية، جميعهم يعملون ويشاركون في مسيرة بناء نهضة الوطن.

برامج

وقال الدكتور عبد الرحمن: إن الجامعة تقدم برامج ماجستير الدراسات الإسلامية في تخصص الفقه وأصوله، وماجستير اللغة العربية وآدابها في تخصص الدراسات اللغوية، وتخصص الدراسات الأدبية والنقدية، أما برامج الدكتوراه فتقدم الفلسفة في الفقه وأصوله، والفلسفة في الدراسات اللسانية، والفلسفة في الدراسات الأدبية واللغوية.

حيث يدرس حالياً في برامج الدراسات العليا 146 طالباً وطالبة، منهم 57 في مرحلة الدكتوراه، فيما يبلغ إجمالي خريجي الدراسات العليا 325 خريجاً منهم 104 خريجين وخريجات في برنامج الدكتوراه.

«إنجاز»

وحول برنامج «إنجاز» للتأهيل لسوق العمل، أوضح الدكتور عبد الرحمن أنه يهدف إلى دعم وتطوير القوى البشرية من المواطنات، كما يهدف إلى دعم وتمكين المرأة في دبي والفجيرة ويؤهلها لسوق العمل، وتعزيز دورها الحيوي في المساهمة ببناء نهضة الوطن، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الاستعداد لتخريج الدفعة السابعة والثامنة في 2 مايو 2023م.

وأفاد بأن البرنامج يستقطب المواطنات من خريجات المدارس الثانوية اللواتي لم يستطعن مواصلة تعليمهن الجامعي، ويسعى إلى دمجهن في بيئة تعليمية وتدريبية، حيث تكتسب المتدربات وخلال أربعة فصول دراسية مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الرياضيات والحاسوب، ويتيح البرنامج عدداً من التخصصات منها: إدارة المكاتب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمة المتعاملين، والموارد البشرية.

معارض

وأشار إلى أن الجامعة تنظم باستمرار معارض للتوظيف بالتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة الداعمة للبرنامج، بغرض رفد حاجة المجتمع بكفاءات من الكوادر الوطنية المؤهلة للمشاركة في مسيرة تنمية المجتمع وبناء الوطن.

وأضاف إن البرنامج يقدم خدماته في مقر الجامعة بإمارة دبي وفي فرعها بالفجيرة، حيث تم تسجيل 80 طالبة هذا العام في فرع دبي و166 طالبة في الفجيرة، فيما بلغ عدد خريجات البرنامج حتى الآن منذ انطلاقه 1400 خريجة منهن 429 خريجة في دبي و971 طالبة في الفجيرة.

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