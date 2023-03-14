مدارس توجه الطلبة بحذف «التواصل» خلال الامتحانات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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وجهت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم طلابها، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي بحذف جميع البرامج مثل (VPN) وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل (الواتس آب، التيلغرام، والسناب)، والالتزام بالزي المدرسي الرسمي المقرر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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جاء ذلك في الموجهات العامة، التي عممتها المدارس على طلابها، خلال فترة الامتحانات، كما وجهت بأهمية إحضار جميع الطلبة لأجهزة الحاسب الآلي مشحونة 100 % مع إحضار الشاحن، مشددة على منع إحضار الهاتف المحمول «الموبايل» والساعات الذكية بجميع أنواعها، وسماعات البلوتوث، موضحة أنه سيتم إصدار الأجهزة في حالة المخالفة حسب لائحة السلوك، وتطبق البنود الدالة على المخالفة.

وأكدت الموجهات منع استخدام الآلة الحاسبة للحلقة الثانية، وإتاحتها فقط للحلقة الثالثة ما عدا صفوف النخبة، وحضتهم على الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وقبل الاختبار بنصف ساعة، وعلى جميع الطلبة طباعة الإيميل الوزاري الخاص بهم مع كلمة المرور وإحضارها يومياً للمدرسة، وإحضار أدوات القرطاسية أثناء الامتحانات الورقية.

مواعيد

وأخطرت المدارس الطلبة بالمواعيد التي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لعقد الامتحانات التعويضية، المقرر عقدها من 28 حتى 31 مارس الجاري، وشملت التعليميات التأكد من وجود متصفح جوجل كروم، واتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه، وأهمية تأكيد الطالب لتسليم الاختبار، والالتزام بالمكان المخصص والمحدد له، وفقاً لتعليمات المدرسة.

وتقدم، أمس، طلبة الصفوف من السادس حتى الثاني عشر للمسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) لاختبار مادة التربية الإسلامية، نفسه، واليوم الثلاثاء يؤدي جميع الطلبة امتحان الدراسات الاجتماعية.

مراعاة

بدورهم، أكد طلاب وطالبات صفوف الثاني عشر بمسارات العام والمتقدم والتطبيقي سهولة امتحان مادة التربية الإسلامية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت متنوعة وشاملة المنهج، وراعت الفروق الفردية بين الطلبة، وأن الأسئلة تميزت بالعموم والشمولية للمنهج، وليس فيها أي صعوبة، وراعت جميع مستويات الطلاب بشكل واضح.

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