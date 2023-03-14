خلفان بلهول لـ « البيان »: ضرورة تعزيز الابتكار وتأهيل طلبة الجامعات لتحديات المستقبل

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية تركيز الجامعات على تسليح طلبتها بمهارات الابتكار وتعزيز الإبداع لديهم، وتأهيلهم لقبول التحديات المستقبلية وإيجاد الحلول الناجحة لها، من أجل صنع مستقبل مزهر والمساهمة في نهضة أوطانهم.

جاء ذلك على هامش تكريمه بشهادة دكتوراه مرموقة من جامعة ميدلسكس، في العلوم والتكنولوجيا وعلم النفس، خلال مراسم الاحتفال الذي نظمته لتخريج دفعة 2022 من طلبتها، في فندق جميرا بيتش بدبي، وذلك تقديراً لجهوده والتزامه بتشجيع ثقافة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تهيئة مستقبل أفضل.

أهمية

وشدد بلهول على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومهارات المستقبل لتشجيع الابتكار، مؤكداً قدرة دبي على احتواء التغيرات الطارئة في العالم، وقدم نصائح للخريجين استلهمها من حياته المهنية، حيث حثهم على توسيع نطاق معرفتهم وروحهم الريادية لـ«إحداث ثورة» في أي مسار مهني يختارونه.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إلى أن التعليم لا يعرف نهاية، وأن التخرج من الجامعة ليس نهاية المطاف بل هو بداية لطريق جديد وأن التعلم المستمر يسهم في تعزيز المهارات اللازمة لدى الخريجين والموظفين لمواجهة التحديات الجديدة ويساعدهم على تحويلها إلى فرص.

وأكد على أن الآلة أو الروبوت لن تغني عن البشر وإنما يجب تعزيز المهارات التكنولوجية والتقنية لدى الطلبة والخريجين وتعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم أجيال المستقبل.

وكانت الجامعة حصلت على جائزتين وعلى تقدير 5 نجوم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية كأكبر مؤسسة بريطانية في دبي من حيث إجمالي عدد الطلاب المسجلين، وقامت بتخريج أكثر من ألف خريج يوم أمس الأول الأحد، وحصلوا على شهاداتهم البريطانية الرائدة في أربع احتفالات ملهمة في دبي.

ركيزة

من ناحيته، قال الدكتور محمد حماده، رئيس مجلس إدارة جامعة ميدلسكس دبي: أن التعليم ركيزة أساسية لتطوير الأفراد وتأهيلهم لإحداث التغيير، مؤكداً أن الجامعة رائدة في دعم وتحضير الطلاب ليكونوا فعالين وتزويدهم بالمهارات الوظيفية المطلوبة للنجاح في سوق العمل.

بدوره، أكد البروفيسور نيك بيتش، نائب رئيس جامعة ميدلسكس التزام الجامعة المستمر بإمداد قادة المستقبل لدولة الإمارات بالخبرات اللازمة للمساهمة في مستقبل وطنهم، من خلال نظام تعليمي عالمي ليكون جزءاً من الاقتصاد التنافسي للدولة.

وأوضح أن الشهادات الممنوحة لدفعة 2022 شملت أكثر من 70 برنامجاً متنوعاً، بما في ذلك إدارة الأعمال، والتسويق، والمحاسبة والمالية، والقانون، والتصميم الجرافيكي، والتعليم، وتصميم الأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، وعلم النفس.

وأضاف أنه تماشياً مع إستراتيجية دبي للميتافيرس، افتتحت الجامعة مؤخراً منصة أبحاث وابتكار وتعليم للواقع الافتراضي تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستكون بمثابة آلية تنموية للطلاب والشركات في الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الاحتمالات التي توفرها مفاهيم الواقع الافتراضي مثل الميتافيرس.

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