هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعتمد نسبة الزّيادة السّنويّة على الرّسوم الدراسيّة في المدارس الخاصّة

المصدر: البيان

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قررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اعتماد نسبة الزّيادة السّنويّة على الرّسوم الدراسيّة في المدارس الخاصّة في إمارة الشّارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديميّ ووفق معدل التضخم في الدّولة وذلك بنسبة لا تزيد على 5٪ للعام الدراسيّ 2023 -2024.

وأوضحت الهيئة أنه حرصاً على تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم والتعلم في إمارة الشارقة واستجابة لاحتياجات القطاع الخاص في التحسين للموارد ومتطلبات العمل فقد تقرر اعتماد نسبة الزيادة السنوية على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديمي ووفق معدل التضخم في الدولة وذلك بنسبة لا تزيد على 5% للعام الدراسي 2023 ـ 2024.

كما تجدر الإشارة إلى أن المدارس الحاصلة على تقييم ما دون الـ "مقبول" غير مؤهلة لزيادة الرسوم الدراسية.

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