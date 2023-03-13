100 شاب إماراتي في «مبرمج المستقبل»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» يشارك 100 من شباب الإمارات في مسابقة «مبرمج المستقبل» التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ضمن فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023.

وتنطلق الدورة الرابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة مئات من شباب وفتيات الإمارات أصحاب المهارات المتخصصة؛ الذين يتنافسون في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية وفنية.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المسابقة تركز هذا العام، على «مبرمج المستقبل» تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تطوير استراتيجيات العمل التي تستهدف اكتشاف وصقل وصناعة الكوادر المتخصصة في البرمجيات، مشيراً إلى أهمية الدور الرئيسي للمبرمج في تعزيز مسيرة التطور في مختلف قطاعات العمل وتقديم خدمات مرنة ومتميزة لكافة أفراد المجتمع». وأكد الحرص على استقطاب 100 طالب وطالبة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمشاركة في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في مجال البرمجة بهدف تعزيز مهاراتهم وتكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو تعلم التقنيات البرمجية والرقمية، مما سيسهم في تكوين جيل قادر على المنافسة العالمية في المهارات الرقمية.

ودعا مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أفراد المجتمع إلى حضور منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، لمتابعة أداء شباب الإمارات، في مهارات البرمجة، وغيرها من المهارات المهمة.

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