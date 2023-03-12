«حمدان للأداء المتميز» تنظم الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظَّم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للطلبة الموهوبين في الفترة من 10 حتى 11 مارس الجاري في دبي، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع الذي يتم فيه الاحتفاء بالطلبة الموهوبين بمجلس التعاون الخليجي بتسليط الضوء على إنجازاتهم وابتكاراتهم المتميزة.

خبرات

واستهدف الملتقى الطلبة الموهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفئة العمرية من 13 وحتى 18 عاماً لتبادل الخبرات والتجارب العلمية بين الطلبة الموهوبين من دول الخليج وذلك في مجالات مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم لمناقشته القضايا المشتركة مع أقرانهم والمختصين على المستوى الخليجي.

كما ناقش الملتقى على مدى يومين تعزيز المهارات الشخصية والقيادية لدى الطلبة المشاركين في الملتقى وتوفير فرص التواصل والتعاون بينهم في المجالات العلمية التخصصية.

وقد تضمن الملتقى العديد من الورش العلمية والجلسات النقاشية والزيارات والفقرات ذات الصلة والتي نُظمت في العديد من المواقع مثل متحف الاتحاد وحي الفهيدي التاريخي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومحميات المرموم. وأشرف على تقديم الورش والمحاضرات مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة.

ابتكار

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «لقد سعدنا بتنظيم الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين العام الرابع هذا العام بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.

ويأتي هذا الملتقى في إطار أهداف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجهودها المتواصلة للارتقاء بالتعليم وتقديم أنواع الدعم كافة للموهوبين وتطوير مهاراتهم وتسليط الضوء على ابتكاراتهم ورعايتها وتشجيعهم على المضي قدماً في طريق الابتكار والإبداع وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى دعم الإبداع والابتكار وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية ريادية للإبداع والمبدعين».

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