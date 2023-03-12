بدور القاسمي تفتتح مهرجان «اليوم العالمي» في أمريكية الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، «اليوم العالمي» السنوي في الجامعة الأمريكية في الشارقة أول من أمس، الذي يعدّ أحد أكثر احتفالات الجامعة الثقافية تميزاً وشعبية، محولاً حرم الجامعة إلى مهرجان نابض بالحياة والألوان.

ترابط

ويأتي اليوم العالمي احتفالاً بمجتمع الجامعة الأمريكية في الشارقة الذي عرف عنه ترابطه الوثيق، واحتضانه للتنوع الثقافي، وتوفيره لبيئة مميزة وداعمة للطلبة الذين يتطلعون لأن يصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ويتركوا بصمتهم على هذا العالم، وهو ما جعل الجامعة تصنف من بين أعلى خمس جامعات في العالم في تعدد جنسيات طلبتها حسب مجلة تايمز للجامعات العالمية لعام 2022.

وقد حولت الاحتفالات هذا العام حرم الجامعة إلى كرنفال ثقافي استطاع الزوار التجول خلاله وزيارة الأجنحة المميزة لأكثر من 30 نادياً ثقافياً وطلابياً، والاستمتاع بالموسيقى والرقص الفلكلوري، فضلاً عن تجربة أشهى المأكولات الشعبية، والاستمتاع برؤية الأزياء التقليدية التي تمثل مختلف بلدان العالم.

حديث

وفي حديثها عما أعده جناح النادي الثقافي الإماراتي، والذي تم تصميمه ليعكس ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها، قالت الطالبة حور الأنصاري، رئيسة النادي الثقافي الإماراتي: «لقد بدأنا بالتحضيرات قبل الحدث والذي انعكس في تصميمنا للجناح». كما نظم النادي الثقافي الإماراتي أيضاً عروضاً ثقافية عكست تصميم الجناح.

أما النادي الثقافي الأردني فقد صمم خريطة تعرف الزوار الراغبين في زيارة الأردن بكنوزها وثقافتها، وهو ما تحدث عنه الطالب محمد وليد، رئيس النادي الثقافي الأردني قائلاً: «لقد استوحينا تصميم الجناح هذا العام من أحد أشهر شوارع العاصمة عمان، والمعروف باسم «شارع الرينبو».

أما النادي الثقافي الهندي فقد ركز هذا العام على موضوعين مختلفين في عروضه وتصميم جناحه، وهو ما كان واضحاً في العروض الراقصة التي احتفلت باليوبيل الفضي للجامعة الأمريكية في الشارقة.

قال الطالب أوتكارش تشوهان، رئيس النادي الثقافي الهندي: «أردنا هذا العام أن نتميز بعرض ثقافة بلدنا بطريقة مبتكرة».

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