أطروحة دكتوراه إماراتية تناقش الآثار القانونية لجائحة «كورونا»

المصدر: الشارقة - البيان

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نوقشت بجامعة الشارقة أطروحة دكتوراه بعنوان: «الآثار القانونية للجوائح المرضية ذات البعد العالمي.. فيروس كورونا المستجد أنموذجاً»، وهي رسالة الدكتوراه الأولى على مستوى دولة الإمارات، التي تتناول بالدراسة جائحة كورونا وآثارها من الناحية القانونية، والمقدمة من الباحثة الإماراتية إيمان خميس اليحيائي، من كلية القانون، قسم القانون الخاص، وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور عدنان سرحان، القائم بعمل عميد كلية القانون، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور مراد بن صغير، رئيس قسم القانون الخاص، والأستاذ الدكتور صالح أحمد اللهيبي، أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور نوري حمد خاطر، أستاذ القانون المدني بكلية القانون بجامعة الإمارات مناقشاً خارجياً.

وهدفت الدراسة إلى البحث في الآثار القانونية الناجمة عن انتشار الجوائح المرضية العالمية، لا سيما وأن تأثير الجوائح المرضية، كجائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» لم يقتصر على القطاع الصحي فحسب، وإنما شمل كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، حيث تسلط الدراسة الضوء على الآثار القانونية للجوائح المرضية ذات البعد العالمي والتنظيم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة لتلك الآثار المترتبة على انتشار الجوائح المرضية، كجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». كما تهدف الدراسة إلى الوقوف على الثغرات القانونية والنقص التشريعي في النصوص القانونية المتعلقة بالجوائح المرضية، والوصول بها لنتائج قانونية وتوصيات لتدارك ذلك النقص أو القصور التشريعي.

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