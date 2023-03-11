62 طالباً موهوباً يشاركون في الملتقى الخليجي الرابع

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الملتقى الخليجي الرابع للطلبة الموهوبين تزامناً مع احتفاء دول مجلس التعاون الخليجي باليوم الخليجي للموهبة والإبداع بمشاركة 62 طالباً وطالبة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتعزيز الجهود في مجال رعاية الموهوبين على المستوى الإقليمي وتسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للطلبة الموهوبين على المستوى الخليجي.

وبدورها تطرح مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز العديد من البرامج العلمية التي تنعكس على تحسين جودة منهجيات علم الموهبة، وأصبحت نموذجاً ريادياً في دعم الموهبة على المستوى الخليجي، حيث طرحت مبادرتين من شأنهما إحداث تغيير في واقع الموهبة ليكون قادراً على مواكبة المتغيرات التي تطرأ على هذا المجال، إضافة إلى ضم الباحثين العاملين في مجال الموهبة .

وقالت الدكتورة مريم علي الغاوي مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، إن المؤسسة أطلقت مبادرتين لدعم الموهوبين على المستوى الخليجي، تتمثلان في تنظيم الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين الذي يستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، ويتيح الفرصة للطلبة الموهوبين لعرض نتائجهم ومناقشتها من قبل أقرانهم والمختصين على المستوى الخليجي.

وتعزيز المهارات الشخصية والقيادية لدى الطلبة المشاركين، وشمل الملتقى الذي ينظم على مدار يومي 10 و11 من مارس الجاري، سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل، والزيارات الميدانية للطلبة لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومحميات المرموم، حي الفهيدي، بالإضافة إلى الاحتفاء باليوم الخليجي للموهبة والإبداع لإبراز الدور الريادي للمؤسسة في مجال الموهوبين .

مسابقة

واستهدفت فئتين، فئة الناشئين من عمر 10 سنوات إلى 13 سنة، وفئة المحترفين من سن 14 إلى 17 سنة، وسجل في المسابقة في دورتها الثانية 308 فرق، وتم قبول 250 فريقاً متضمناً 630 طالباً وطالبة موهوبين منهم 91 فريقاً بواقع (236 طالباً) من دولة الإمارات .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز