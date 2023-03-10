كلية الصيدلة بجامعة الشارقة توفر برامج توافق متطلبات سوق العمل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور كارم الزعبي عميد كلية الصيدلة بجامعة الشارقة لـ«البيان» أن الكلية تلعب دوراً مهماً في توفير فرص التعلم المناسبة للطلاب بناء على متطلبات السوق المحلي والعالمي، من خلال إنشاء برامج تعليمية متميزة في العديد من المجالات والتخصصات العليا، ومنها برنامج بكالوريوس الصيدلة والدكتور الصيدلاني (PharmD)، وبرنامج الماجستير في العلوم الصيدلانية.

كما أنه قريباً سيتم طرح برنامج الدكتوراه في العلوم الصيدلانية، كما تعمل الكلية على تطوير برامج دراسية مدعومة علمياً تمكن الطلاب من الاستفادة من الخبرات العلمية المتعلقة بالصيدلة، مبيناً أن طلبة الكلية والبالغ عددهم للعام الأكاديمي الحالي 716، كما تم تخريج ألف و203 طلاب، منهم 75 مواطناً، يشاركون في الاختبارات والتحليلات المتعلقة بالصيدلة.

كما يتم حالياً تطوير برامج الدراسات العليا، التي توفر للطلاب الفرصة للاحتراف في الصيدلة باعتبارها مهنة مهارة، كما تساعد كلية الصيدلة الطلاب في البحث عن الفرص الوظيفية، التدريب المهني، والتخطيط للحصول على الشهادات.

وأضاف: إن كلية الصيدلة طورت عبر السنوات السابقة، وبجهود أعضاء هيئة التدريس شراكات ناجحة مع عدد من المؤسسات العلمية والصناعية والطبية المهمة في الدولة، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع صيدليات المجتمع المختلفة، وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك شركات الصناعة الدوائية المحلية والعالمية، كما تكمن أهمية هذه الشراكات في توفير فرص تدريب عملي وعلمي للطلبة، وإعدادهم بشكل فعال للانخراط في سوق العمل.

ولفت الزعبي إلى أن الشراكات مع الجهات العاملة في المجال الطبي توفر فرص عمل لخريجي طلبة كلية الصيدلة من خلال آليات عدة، أبرزها توفير فرص التدريب المهني والتعلم العملي للطلاب والطالبات في المؤسسات الحكومية والخاصة والصيدليات الكبرى والشركات ومؤسسات الصناعة الدوائية وإقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات المختلفة، لمناقشة القضايا الصيدلانية الراهنة وتعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة في هذا المجال، وتوفير منح متخصصة للطلبة في المؤسسات الصيدلانية، لتعزيز مهاراتهم وتحسين فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

إضافة إلى التعاون مع الشركات المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية لإنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية الحديثة، وتوظيف الخريجين في هذه الشركات وتوفير فرص عمل في مجال البحث الصيدلاني، سواء في المجال الأكاديمي أو الصناعي، حيث تتطلب العديد من المؤسسات البحثية العمل مع الخريجين، الذين لديهم معرفة علمية وخبرة في الصيدلة.

وقال الزعبي: إن الكلية بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية، من أجل إعداد وتأهيل الخريجين وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً، وحصلت نتيجة لتلك الجهود على الاعتماد الدولي لبرنامجي بكالوريوس الصيدلة، ودكتور الصيدلة (PharmD) من مجلس الاعتماد الأمريكي لتعليم الصيدلة (ACPE) ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث يعتبر مجلس الاعتماد الأمريكي لتعليم الصيدلة (ACPE) الجهة الأكثر مصداقية ومكانة في تخصص الصيدلة على المستوى الدولي في مجال تعزيز وضمان جودة التعليم الصيدلي، والنهوض به وتدريب وإعداد الخريجين في جميع أنحاء العالم، لممارسة دورهم الصيدلاني الموسع لتحسين استخدام الأدوية الآمنة والفعالة وتحسين رعاية المرضى.

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