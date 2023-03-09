المحكمة المتنقلة في جامعة الإمارات للتعريف بخدماتها

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي جولة تعريفية عن المحكمة المتنقلة لطلاب كلية القانون بجامعة الإمارات، وذلك بهدف إطلاعهم على الخدمات العدلية والتوعوية النوعية التي تقدمها المحكمة، وإثراء معارفهم العلمية وتعزيز قدراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والتميز في مجال عملهم المستقبلي.

وتأتي الجولة التعريفية التي شارك فيها نحو 196 طالباً وطالبة، إضافة إلى عدد من أعضاء الكادر التعليمي والإداري بالجامعة، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى صقل القدرات والمهارات ورفع كفاءة الأداء لتخريج كوادر قادرة على تعزيز التنافسية الوطنية وتطوير الأداء المؤسسي.

وتضمنت الجولة التعريفية شرحاً وافياً عن الخدمات المتكاملة التي تقدمها المحكمة المتنقلة، في ظل توافر البنية التقنية والتكنولوجية المتطورة، ودورها في ضمان سرعة إنهاء جميع الإجراءات القضائية والقانونية وإتمام المعاملات من دون الحاجة إلى مراجعة مقار المحاكم.

وتعرف طلبة كلية القانون على الآلية المتبعة في نظر القضايا العمالية الجماعية أثناء انتقال المحكمة إلى أماكن وجود العمال، لتعقد جلساتها وتصدر أحكامها المشمولة بالنفاذ المعجل، بما يضمن استيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل في دولة الإمارات، والتي تكفل حقوق جميع الأطراف.

كما شهدت الجولة تعريفاً بآلية التقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي، والتي لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من قبل الطلاب، الذين حرصوا على طرح الأسئلة والاستفسارات عن مختلف الخدمات القضائية والعدلية، مع تلقي الإجابات الوافية عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز